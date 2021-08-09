Мокра Мішина з голою спиною поміркувала про самотність

Актриса Ксенія Мішина, яка кілька тижнів тому заявила про розставання з Олександром Еллертом, поділилася думками про страх самотності.

У своєму Instagram зірка "Холостячки" зізналася, що тепер вона не боїстья бути одна.

"Самотність, напевно, одне з найбільш одіозних явищ. Байдужих немає. Хтось біжить від неї і намагається заткнути будь-яку секунду спілкуванням. Неважливо з ким, неважливо для чого, аби не дивитися в ту частину себе, яка починає привертати увагу, як тільки ти залишаєшся один на один з собою. Що стає очевидним? Від чого ми біжимо так люто, навіть не встигнувши поглянути в власні очі?", - запитує Мішина.

Мішина знову самотня, але вже не боїться цього фото @nastya.bunny

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"Колись давно я теж боялася цього моменту. Одна. Але чим більше в моєму житті ставало людей, які давали мені щиру любов, не обов'язково до мене, до природи, до Бога, інших, тим легше ставало переживати ці моменти", - зауважила актриса.

"Хм ... одна. Не так вже й погано. Приходжу додому. Всі лякали холодом стін і відразливою відсутністю, але я не відчуваю страху. Отже, це прекрасне, м'яке, величезне ліжко тільки для мене. Не погано. Тиша. Жадібно слухаю її. Гей, самотність, а ти не такий монстр, яким я раніше тебе уявляла, яким нав'язує тебе суспільство", - зазначила Мішина.⠀

Ксенія досі не розказала, чому розірвала стосунки з Еллертом

"Самотність страшна тільки тому, хто настільки зрадив себе, що впевнений, що ніхто більше ніколи не захоче присісти поруч і розділити їжу. Вона страшно тоді, коли зневірився, зачерствів настільки, що вже не віриш в те, що коли-небудь ще зустрінеш когось із своєї зграї, того хто пахне близькістю і цікавою бесідою", - поділилася думками Ксенія.⠀

"На самоті народжується творчість. На самоті народжуєшся ти. Хоча в ньому ти і вмираєш. Але все ж, саме на самоті стає чутно когось, хто більше ніж ти звик думати про себе. Когось, хто цікавіше. Він не боїться осуду і обговорення. Цей хтось абсолютно вільний. Я так рада дізнатися і любити цю частину себе", - підсумувала Мішина.