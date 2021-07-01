Мішина про стосунки з Еллертом: Чоловік учить жінку бути жінкою

Акторка Ксенія Мішина, чиє серце на шоу "Холостячка" завоював шоумен Олександр Еллерт, вирішила розказати про головні принципи, яких вони дотримуються в своїх стосунках.

На думку Ксюші, для щасливого життя пара має приймати одне одного з усіма недоліками та разом рухатися до кращого "ми".

Ксенія розказала про свої стосунки з Олександром фото з instagram мішиної

"Чоловік учить жінку бути жінкою! Жіночною, слабкою, ніжною, турботливою, люблячою", - поділилася зірка в Instagram.

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"Нещодавно я зрозуміла, що мій чоловік може вирішити абсолютно будь-яке питання! Я дуже довго цьому опиралася, мабуть, тому, що звикла робити все сама. Виявилося, відпустити контроль та почуватися розслабленою дуже приємно та природно", - зізналася вона.

Зі слів Ксенії, кожна пара має знайти та домовитися про спільні цінності.

Еллерт учить Мішину бути жінкою

"Днями, відкриваючи холодильник та побачивши порожні полиці, я відчула сором та розчарування, що я погано піклуюся, але у відповідь почула схвальний тон Саші: кохана, нащо там усьому гнити, адже нас майже не буває вдома? І це про ще одну таку потрібну для мене цінність - турбота! В моєму випадку вона проявляється по-іншому, і Саша зміг це розпізнати. Це цінно, що він відчуває мою турботу не лише в хатньому господарстві, а і в інших проявах мого кохання", - розказала вона.

"Ніжність: слова кохання, поцілунки, обійми. Ми обоє від цього дуже сильно залежимо, і обоє одне одному це даємо. Так важливо знати, що це необхідно для партнера, не позбавляти його цих цінних моментів, не нехтувати ними", - зазначила Мішина.

Акторка проявляє своє кохання не побутом

Іще одне правило Ксенії та Олександра - щонайменше 15 хвилин на день присвячувати розмовам не про дітей чи роботу, а одне про одного. Пара проговорює сварки та образи, взаємно радіє успіхам, радиться, цікавиться думками.

Окремий допис Мішина пообіцяла присвятити й такому важливому аспекту як гумор.

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Нагадаємо, Еллерт вважає, що вони з коханою вже зустрічалися в минулих життях і були кульбабками або пандами.

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