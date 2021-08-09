Каратистка Терлюга пораділа завершенню Олімпіади: Нарешті зможу їсти хачапурі

Срібна призерка Олімпіади в Токіо з карате Анжеліка Терлюга присвятила пост початку нового етапу свого життя без підготовки до олімпійських змагань.

Дівчина перелічила усе те, що вона тепер зможе робити, насолоджуючись життям без щоденного стресу, обмежень і болю.

Про це Настя написала у своєму Instagram.

"Тепер думки тільки про одне... Нарешті я зможу їсти свій улюблений хачапурі з сиром і не думати про кожну калорію (ну і ще купу смакоти). Нарешті після роботи я не летітиму з нервами об'їжджаючи пробки, щоб встигнути на тренування, а потім бачити зле обличчя тренера, тому що запізнилася на три хвилини…

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Нарешті я перестану всюди бігти і поспішати як ненормальна, записувати купу справ на день. Нарешті я зможу насолоджуватися вранці, робити каву і снідати з коханим, а не збирати триста сумок на весь день. Нарешті я перестану робити все через біль ... тому що треба зробити завдання, потрібно піти на тренування, ти повинна!, інакше спати не зможу, тому що совість мене з'їсть.

Нарешті мої думки будуть ще про щось крім Олімпійських Ігор, навіть дивно, адже останніми роками всііі, абсолютно всіі говорили зі мною як з людиною, яка їде на Олімпіаду, а тепер я просто Ліка.

Тепер дівчина може трішки розслабитися

Нарешті щось не буде більше інтерв'ю з питаннями, як же я готуюся до ігор, чи впевнена в своїх силах, що думаю про суперниць, як же вплинув короновірус на моє життя тощо. Ура, тепер це не цікаво вже нікому. Нарешті я можу собі дозволити піти погуляти, побути з сім'єю, зустрітися з друзями коли ХОЧУ, а не коли немає змагань, немає тренування чи нема режиму...

Терлюга - заслужений майстр спорту України, змагається у категорії до 55 кг

Мені здається, що я можу нескінченно довго писати про те, чого немає в житті професійного спортсмена, і скільки багато труднощів нам доводиться долати (постійний щоденний стрес, обмеження у всьому, пошук фінансів на підготовку і відновлення, ти - заручник ситуації, ти не можеш керувати своїм життям так як хочеш).

Хлопець спортсменки Володимир Зарецький - теж каратист

Ти робиш все що можеш і не можеш, щоб домогтися результату, і тебе похвалили ... так, так саме визнання близьких і друзів, суперників, людей навколо мотивує тебе, а не якісь гроші та інші бонуси. Нічого так сильно не мотивує, як гордість близьких тобі людей за твої досягнення !!!! Починається нова глава в моєму житті. Скоро я буду вдома".

фото з instagram

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