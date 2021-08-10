"У того, що ви кажете дітям, є наслідки": Тарантіно заприсягнувся не давати ні копійки рідній матері
Американський режисер, сценарист, актор та мультимільйонер Квентін Тарантіно заявив, що його матір Конні не отримує від нього "жодного пенні". Він пообіцяв це собі ще в дитинстві.
Свою позицію 58-річна зірка пояснив у подкасті TheMoment, пише Hollywood Reporter.
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Зі слів Квентіна, його матір дуже дратувало те, що в школі він, замість вчитися, писав сценарії. Жінка не вірила, що син колись досягне в цьому успіху.
"Вона мене за це довбала. І, посеред своєї маленької тиради, говорила: "О, і до речі, ця маленька сценаристська робітка? - робила пальцями лапки - "ця маленька сценаристська робітка, ось чим ти займаєшся? Це лайно тебе підведе!", - пригадав Тарантіно.
"Коли вона це мені з сарказмом говорила, я собі подумки казав: "Окей, леді. Коли я стану успішним сценаристом, ти ніколи не отримаєш ні пенні з мого успіху. Не буде тобі ні будинку. Не буде тобі ні подорожей, ні кадилака Елвіса для мамусі. Ти не отримаєш нічого за те, що таке говорила", - пояснив він.
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Власне, своєї обіцянки Тарантіно дотримався не повністю. Він таки допоміг матері, коли та втрапила в халепу з податками. Але ні будинку, ні авта він Конні так і не купив.
"У того, що ви кажете своїм дітям, є наслідки! Запамятайте: є наслідки в вашого саркастичного тону, коли йдеться про те, що для них важливе", - наголосив він.
Як відомо, в Тарантіно є півторарічний син від співачки Даніелли Пік. Сценарист зважився на шлюб лише в віці 55 років.
Нагадаємо, батько Елтона Джона помер у 1992-му, жодного разу навіть не послухавши, як грає на фортепіано його син. А мати Дженніфер Аністон вважала доньку великим розчаруванням, бо з неї не вийшло моделі.
Мати Джонні Деппа лупцювала його та була "найлихішою людською істотою" з усіх, кого він зустрічав. Тим не менш, актор боготворив її та з перших же великих заробітків подарував будинок та Harley-Davidson.
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