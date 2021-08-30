Жінка Кличка показала чуттєві фото 6-річної давнини і закликала любити себе

Дружина мера Києва Наталія Кличко повернулася в Instagram і вирішила показати світу фото себе, які нікому ніколи не показувала.

На світлинах, зроблених ще у 2015-му році в Лос-Анджелесі, колишня модель чуттєво позує у мінішортах та білій сукні на тонких бретелях та виглядає щасливою і розслабленою.

"У той час я періодично жила у Лос-Анджелесі, де зустріла чудового, суперталановитого українського фотографа Олега Богдана. Незабутні фотосесії…. Тоді я працювала над своїм альбомом "Гола душа". Я думала про картинку на обкладинку альбому. Ці фотографії я не використовувала для неї…", - згадала Кличко.

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Наталія обурилася, що багато її фотосесій так і не побачив світ.

"Чому?! А все тому, що ... Ми дуже часто просто не впевнені в собі ... Ми не вміємо пишатися своїми досягненнями, талантами, красою, а іноді просто знецінюємо їх, сприймаючи це як належне, як норму. Ми так часто не цінуємо те, що дається нам зверху… Краса, здоров'я, талант, розум, мудрість, знання, молодість. Життя!", - зазначила дружина Віталія Кличка.

У 2015-му жінці Кличка було 41

"Ми постійно шукаємо недосконалості, недоліки в собі та в інших, скаржимось на життя через дрібниці, забуваємо радіти простим речам. Ми забуваємо подякувати собі і життю за те, що ми можемо рухатися, дихати, чути, бачити! За те, що ми можемо проживати емоції, відчути саме життя, красу творіння! Друзі, давайте радіти, цінувати, любити, дякувати життю та собі за всі наші прояви", - закликала Наталія.

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"Давайте навчимося приймати і любити себе і всіх цілком! Давайте припинимо нескінченно шукати недоліки в собі та інших!!! Ми всі такі прекрасні, кожен по-своєму! Тож давайте нарешті навчимось казати собі, дивлячись у своє відображення - я прекрасна! Ти прекрасна!", - звернулася до підписників жінка мера.