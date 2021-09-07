Закортіло освіжитися: Тодоренко змінила колір волосся

7 вересня 2021, 10:53

Телеведуча Регіна Тодоренко розпочала осінь з нового кольору волосся. Точніше, зірка вирішила повернутися до блонду, який вже мала 4 роки тому.

"Я знову БЛОНД, як і 4 роки тому. Раптом захотілося освіжитися, але, думаю, що ненадовго", - написала Регіна і виклала фото себе оновленої.

 
"А вам я в якому кольорі ближче по духу: натуральному або блонді?", - запитала підписників Тодоренко
фото з instagram

Чоловік телеведучої, Влад Топалов у коментарях написав: "Нарешті! Надовго". Вочевидь, такою Регіна йому подобається набагато більше.


Нагадаємо, якось Тодоренко фарбувалася у рожевий.


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