Закортіло освіжитися: Тодоренко змінила колір волосся
Вівторок, 7 вересня 2021, 10:53
Телеведуча Регіна Тодоренко розпочала осінь з нового коліру волосся. Точніше, зірка вирішила повернутися до блонду, який вже мала 4 роки тому.
"Я знову БЛОНД, як і 4 роки тому. Раптом захотілося освіжитися, але, думаю, що ненадовго", - написала Регіна і виклала фото себе оновленої.
Чоловік телеведучої, Влад Топалов у коментарях написав: "Нарешті! Надовго". Вочевидь, такою Регіна йому подобається набагато більше.
Нагадаємо, якось Тодоренко фарбувалася у рожевий.
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