Сама скульптор свого тіла: "Міс Україна" Паша показала тренування в бікіні

Гімнастка і володарка звання "Міс Україна"- 2019 Маргарита Паша запевняє, що сама собі найкращий тренер і скульптор свого тіла.

Дівчина не любить займатися в спортзалі, бо результат її власних тренувань кращий, а процес приємніший.

Мотивуючи підписниць займатися самотужки, Маргарита виклала кілька відео своїх улюблений вправ. Їх вона робить навіть в купальнику.

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Результат тренувань Паша регулярно демонструє в купальнику

Нагадаємо, нещодавно Маргарита розказувала, як досягнути рельєфного пресу.