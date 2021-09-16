Сама скульптор свого тіла: "Міс Україна" Паша показала тренування в бікіні
Четвер, 16 вересня 2021, 13:44
Гімнастка і володарка звання "Міс Україна"- 2019 Маргарита Паша запевняє, що сама собі найкращий тренер і скульптор свого тіла.
Дівчина не любить займатися в спортзалі, бо результат її власних тренувань кращий, а процес приємніший.
Мотивуючи підписниць займатися самотужки, Маргарита виклала кілька відео своїх улюблений вправ. Їх вона робить навіть в купальнику.
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Нагадаємо, нещодавно Маргарита розказувала, як досягнути рельєфного пресу.
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