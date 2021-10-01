Солістка GO_A Павленко: До мене часто проявляють цікавість жінки

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко прокоментувала чутки про свою нетрадиційну орієнтацію. Зі слів артистки, жінок вона справді приваблює. Але самій Каті до вподоби чоловіки.

Про свої закоханості та стосунки зірка розповіла в інтерв'ю Слава+.

"Те, що до мене часто проявляють цікавість жінки, то це було завжди, з дитинства. До стосунків не доходило ніколи, але до якихось розмов - доходило. Я не знаю, як на це реагувати... нейтрально", - сказала співачка.

Катерина подобається жінкам, але сама вона - "по хлопцях" ФОТО З INSTAGRAM ПАВЛЕНКО

Реклама:

Найголовніше у стосунках для Катерини - це глибоке розуміння одне одного.

"Я маю бути впевненою, що це моя людина. Це відчувається... Мені дуже важливо, щоб мене розуміли. Я розумію, що я складна людина буваю... Коли все добре, то я рулю процесом, і в відносинах усе кльово. А коли в мене виникають труднощі, й коли мені потрібна підтримка, от саме в ці моменти ти можеш зрозуміти, що з тобою поруч за людина. І навіть якщо ти дуже сильно закоханий і бачиш, що людина не відстрілює взагалі, хто ти, вона тебе знає на рівні фактів, але не підозрює, що ти відчуваєш, то, принаймні, мені таке не підходить", - пояснила вона.

"Я коли закохуюся, то це надовго. Я більше однолюбка, я думаю", - зазначила вона.

Співачка називає себе однолюбкою

Зі слів артистки, в неї ніколи не було "швидких" стосунків, усі її романи тривали щонайменше три роки.

"Усі мої стосунки починалися з дружби. Це спочатку була дружба, глибокі розмови якісь, спільні тусовки, спільні інтереси, музика, а потім уже почуття", - поділилася вона.

Що стосується родини, яку колись Каті хотілося би створити, то, на жаль, дівчина має особистий досвід "як не має бути". Адже близьких стосунків із матір'ю в співачки нема, і спілкуватися їм складно. Павленко захоплюється сім'ями, де є тепло та гармонія.

"Якщо в когось є приклади, ким хочеться бути, у мене дуже багато було прикладів, як я не хочу жити", - поділилася співачка, для якої прагнення вирватися з неблагополучного середовища, де вона зростало, стало потужною рушійною силою в житті.

Нагадаємо, як раніше розповідала Катерина, з біологічним батьком вона познайомилася лише в 17 років.