"Важила 43 кіло": солістка GO_A згадала, як лишилася без дому та як була на межі смерті
Солістка гурту GO_A Катерина Павленко, чиє ім'я прогриміло на весь світ після яскравого виступу на цьогорічному Євробаченні, пережила багато випробувань та навіть дивилася в очі смерті.
Про сімейну драму, життя без дому та тяжку хворобу співачка розказала "Зірковому шляхові".
"Першу пісню написала – мені було 5 років, мабуть. І це було так просто. Мені дуже хотілося грати на піаніно. У музичній школі викладався тільки академічний вокал. Я почала займатися, і сказали: "Треба йти в оперу, дуже голосний голос", - розповіла зірка.
Зі слів Каті, з рідним батьком у неї "не склалося". Вона познайомилася з ним лише в 17 років і вже дуже давно не бачила. Дівчинка дуже любила свого дядька, з яким жила в дідовому будинку. Але через сімейний конфлікт маленька Катя та її мама опинилися на вулиці.
"Квартиру зняти було нереально, і тому постійно якісь друзі були мамині, я жила у двоюрідної бабусі. Я, буває, їду Ніжином, і пригадую: отут я ночувала, отут, в оцих людей", - поділилася Павленко.
Після років поневірянь чужими квартирами вони з мамою оселились у своєму недобудованому будинку без опалення. Нині Катя припускає, що саме через переохолодження в неї розвинулося серйозне захворювання легень.
"Якраз відрізок життя з 14 по 17 років. Ти лежиш у палаті, а тебе ніхто не приходить провідувати. І ти чуєш кроки за дверима, але це не до тебе. У мене і так в палаті уже почали помирати люди. Мене просто там залікували уже так, що я важила 43 кг, і мені нічого не допомагало", - пригадала аристка.
Лікарі двічі витягали дівчинку з того світу.
"Був класний у Чернігові анестезіолог. Мені здається, він врятував мені життя. Пам’ятаю хірургів викликали, вночі була екстрена операція, і він прям допомагав мені пити воду. У Київ, коли ми приїхали, це взагалі інша історія. Вони якось так всі за мене взялися і врятували", - розказала вона.
Згодом, усупереч невтішним прогнозaм медиків, які казали, що їй варто забути про вокал, Павленко знову заспівала. Відтоді музика стала її єдиною метою.
А ще 33-річна Катерина зізналася, яким потрясінням для неї та її команди став період після перемоги в Нацвідборі, коли з нішового гурту GO_A перетворилися на зірок.
"Божевільна просто хвиля уваги, хейту паралельно, оці підготовчі моменти, ми не розуміли, де нам брати на це гроші. Мені ще в Київ довелося переїхати. Я прокидаюсь в квартирі, чую, що летить літак, і в мене таке враження, що він зараз вріжеться в наш будинок. А я на 21 поверсі живу. І я лежу, і в мене такі думки були: ну в принципі, якщо він вріжеться, то я навіть не засмучусь", - зізналася Павленко.
Нагадаємо, влітку співачка знялася для українського глянцю та розказала, як змінилося її життя після конкурсу.
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