"Важила 43 кіло": солістка GO_A згадала, як лишилася без дому та як була на межі смерті

Солістка гурту GO_A Катерина Павленко, чиє ім'я прогриміло на весь світ після яскравого виступу на цьогорічному Євробаченні, пережила багато випробувань та навіть дивилася в очі смерті.

Про сімейну драму, життя без дому та тяжку хворобу співачка розказала "Зірковому шляхові".

"Першу пісню написала – мені було 5 років, мабуть. І це було так просто. Мені дуже хотілося грати на піаніно. У музичній школі викладався тільки академічний вокал. Я почала займатися, і сказали: "Треба йти в оперу, дуже голосний голос", - розповіла зірка.

Зі слів Каті, з рідним батьком у неї "не склалося". Вона познайомилася з ним лише в 17 років і вже дуже давно не бачила. Дівчинка дуже любила свого дядька, з яким жила в дідовому будинку. Але через сімейний конфлікт маленька Катя та її мама опинилися на вулиці.

"Квартиру зняти було нереально, і тому постійно якісь друзі були мамині, я жила у двоюрідної бабусі. Я, буває, їду Ніжином, і пригадую: отут я ночувала, отут, в оцих людей", - поділилася Павленко.

У дитинстві Катерині випало багато випробувань

Після років поневірянь чужими квартирами вони з мамою оселились у своєму недобудованому будинку без опалення. Нині Катя припускає, що саме через переохолодження в неї розвинулося серйозне захворювання легень.

"Якраз відрізок життя з 14 по 17 років. Ти лежиш у палаті, а тебе ніхто не приходить провідувати. І ти чуєш кроки за дверима, але це не до тебе. У мене і так в палаті уже почали помирати люди. Мене просто там залікували уже так, що я важила 43 кг, і мені нічого не допомагало", - пригадала аристка.

Лікарі двічі витягали дівчинку з того світу.

"Був класний у Чернігові анестезіолог. Мені здається, він врятував мені життя. Пам’ятаю хірургів викликали, вночі була екстрена операція, і він прям допомагав мені пити воду. У Київ, коли ми приїхали, це взагалі інша історія. Вони якось так всі за мене взялися і врятували", - розказала вона.

Згодом, усупереч невтішним прогнозім медиків, які казали, що їй варто забути про вокал, Павленко знову заспівала. Відтоді музика стала її єдиною метою.

Майбутня зірка двічі була на межі смерті фото Nicksu

А ще 33-річна Катерина зізналася, яким потрясінням для неї та її команди став період після перемоги в Нацвідборі, коли з нішового гурту GO_A перетворилися на зірок.

"Божевільна просто хвиля уваги, хейту паралельно, оці підготовчі моменти, ми не розуміли, де нам брати на це гроші. Мені ще в Київ довелося переїхати. Я прокидаюсь в квартирі, чую, що летить літак, і в мене таке враження, що він зараз вріжеться в наш будинок. А я на 21 поверсі живу. І я лежу, і в мене такі думки були: ну в принципі, якщо він вріжеться, то я навіть не засмучусь", - зізналася Павленко.

Нагадаємо, влітку співачка знялася для українського глянцю та розказала, як змінилося її життя після конкурсу.

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