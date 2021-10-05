Колишня "місіс Всесвіт" та ексколега Скічка балотується в нардепи на Черкащині

У 2017-му, позуючи в млосних позах для чоловічого глянцю, ведучі Євробачення Олександр Скічко, Володимир Остапчук та Юлія Гершун ще не здогадувалися, що один із них стане головою Черкаської ОДА.

А незабаром, уже в новій якості, може попрацювати з ексколегою і Юлія.

Юлія Гершун іде на вибори самовисуванцем фото з instagram гершун

Модель, телеведучу та Mrs. Universe 2018 (на конкурсі вона представляла Монако) зареєстровано кандидатом у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №197, що якраз на Черкащині.

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Як повідомляється на сайті Юлії, окрім цілої низки виграних модельних змагань, вона має ще й дві вищі освіти: спеціаліста математичних наук та магістра міжнародних економічних відносин. Гершун є президенткою благодійного фонду з допомоги обдарованим дітям.

Як зазначає "Чесно", в 2019-му році жінка балотувалася до ВРУ, а в 2020-му - до Київради. Юлія є членкинею партії "УДАР".

До слова, навесні Гершун подавалася на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду, надавши свою податкову декларацію за 2020-ий рік. У ній вказується, що вона не володіє нерухомістю і транспортними засобами, лиш має годинник Rolex, ювелірні прикраси від Van Cleef & Arpels і Tiffany & Co. Члени сім'ї в суб'єкта декларування не зазначені.

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У своєму Instagram Юлія пише не лише про справи, а і пропагує спорт та здоровий спосіб життя

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