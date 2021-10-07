"З'їла весь акторський склад "Дівчат": Ліна Данем відповіла на хейт через її весільні фото

Американська акторка, режисерка та сценаристка Ліна Данем підтвердила, що справді вперше вийшла заміж, запостивши весільне фото зі своїм обранцем-музикантом в Instagram. На жаль, у відповідь жінка одержала не лише привітання, а й кпини та хейт.

Негативна реакція, яку викликали в мережі фотографії щасливої товстої нареченої, змусила Ліну написати глибокий пост. Зі слів 35-річної актриси, вона вирішила підняти цю тему, щоби ніхто не думав, буцімто вона мусить якимось чином соромитися власного тіла.

Ліна зі своїм новоспеченим чоловіком Луїсом Фелбером фото з instagram данем

"...По-перше, "Ліна з'їла весь акторський склад "Дівчат" - це просто не дуже хороший жарт", - зазначила Данем.

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Зірці видалося іронічним те, що інтернет-користувачі заходилися порівнювати фото її нинішньої зі старими світлинами, де вона була худіша, але її все одно хейтили через зайву вагу.

"Врешті-решт, коли ми перестанемо ототожнювати худорлявість та здоров'я/щастя? Звісно, зменшення ваги може бути результатом позитивних змін у звичках, але знаєте що? Так само їхнім результатом може бути і збільшення ваги. Фото, з якими ви мене порівнюєте, зроблені тоді, коли я перебувала в активній залежності та мала недіагностовану хворобу. За чотири роки, що минули відтоді, я стала тверезою та почала своє життя як людина, як прагне здоров'я, а не просто досягнень", - написала Ліна.

Зараз Данем виглядає так. І не мусить ні перед ким за це виправдовуватися

"Я говорю це для кожної людини, чия зовнішність змінилася через плин часу, хворобу або обставини - жити у вашому теперішньому тілі, не ставлячись до нього як до тимчасового, це нормально. Я так живу, і це мені дуже подобається", - підсумувала актриса.

Нагадаємо, Ліна суттєво схудла в 2017-му році, але й тоді зірка наголошувала, що їй наср...ти на чужі уявлення про красу, і вона робить це виключно за порадою лікарів. Як відомо, Данем багато років боролася з ендометріозом, перенесла кілька операцій, зокрема їй довелося видалити матку та яєчник.

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