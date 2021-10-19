52-річний Онищенко став батьком утретє
Вівторок, 19 жовтня 2021, 09:49
Колишній депутат Олександр Онищенко оголосив, що став батьком утретє.
Невідома жінка народила йому доньку.
Новоспечений багатодітний татко виклав у Facebook фото з немовляв на руках .
"Ось знову став батьком. Життя триває. Дякую тобі, Господи, за все", - написав Онищенко.
Нагадаємо, у листопаді 2017-го гімнастка Ганна Різатдінова народила Онищенку сина Рому. Також у нього є син Олександр від Ксенії Кузьменко.
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