52-річний Онищенко став батьком утретє

Колишній депутат Олександр Онищенко оголосив, що став батьком утретє.

Невідома жінка народила йому доньку.

Новоспечений багатодітний татко виклав у Facebook фото з немовляв на руках .

"Ось знову став батьком. Життя триває. Дякую тобі, Господи, за все", - написав Онищенко.

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Тепер в Онищенка два сина і дочка

Нагадаємо, у листопаді 2017-го гімнастка Ганна Різатдінова народила Онищенку сина Рому. Також у нього є син Олександр від Ксенії Кузьменко.

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