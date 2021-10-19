52-річний Онищенко став батьком утретє

Вівторок, 19 жовтня 2021, 09:49

Колишній депутат Олександр Онищенко оголосив, що став батьком утретє.

Невідома жінка народила йому доньку.

Новоспечений багатодітний татко виклав у Facebook фото з немовляв на руках . 

"Ось знову став батьком. Життя триває. Дякую тобі, Господи, за все", - написав Онищенко. 

 
Тепер в Онищенка два сина і дочка 

Нагадаємо, у листопаді 2017-го гімнастка Ганна Різатдінова народила Онищенку сина Рому. Також у нього є син Олександр від Ксенії Кузьменко. 

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