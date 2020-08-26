Онищенко заінтригував світлиною з білявим "десертом"

Середа, 26 серпня 2020, 16:00

Колишній депутат-утікач Олександр Онищенко вперше після розставання з гімнасткою Ганою Різатдіновою показався у мережі з дівчиною.

Незнайомка простягнула до Онищенко губи у поцілунку, а він назвав її десертом.

 
"Подвійний десерт", - підписав це фото 51-річний любитель молодих красунь

Також Онищенко нещодавно показував свого старшого сина Олександра від ексдружини Ксенії Кузьменко

 
Старшому сину Онищенка 18 років, а молодшому Роману восени виповниться три

Нагадаємо, кілька років тому любитель моделей Онищенко заявляв, що якщо жінка красива, він себе у витратах не обмежує.

Фото з Instagram

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів