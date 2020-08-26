Онищенко заінтригував світлиною з білявим "десертом"
Середа, 26 серпня 2020, 16:00
Колишній депутат-утікач Олександр Онищенко вперше після розставання з гімнасткою Ганою Різатдіновою показався у мережі з дівчиною.
Незнайомка простягнула до Онищенко губи у поцілунку, а він назвав її десертом.
Також Онищенко нещодавно показував свого старшого сина Олександра від ексдружини Ксенії Кузьменко.
Нагадаємо, кілька років тому любитель моделей Онищенко заявляв, що якщо жінка красива, він себе у витратах не обмежує.
Фото з Instagram
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