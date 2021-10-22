Онуфрійчук у ТаблоID-бліц виміряла торбинкою кількість грошей, потрібну для щастя

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 14:30

Телеведуча Іванна Онуфрійчук вважає, що в кіно її могла би зіграти Джулія Робертс, і не відмовилася би повечеряти з Алем Пачіно. Красуня цілком задоволена своєю зовнішністю та полюбляє поспати.

Свої секрети, зокрема те, скільки грошей ій потрібно на місяць, щоби почуватися щасливою, Іванна розкрила в ТаблоID-бліц.

 
Іванна чесно відповіла на запитаня ТаблоID-бліц
фото з instagram онуфрійчук 

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою.

– У мене в житті багато таких моментів, коли я дуже щаслива, важко виділити якийсь один.

Ваш найбільший страх?

– Втратити рідну людину.

Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– Мені 1 рік, я стою у манежі, бачу на поличці шафи підставку з цукерками, чупа-чупс і дуже хочу їх дістати.

Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно?

 – Буває соромно за те, що часом на інтерв’ю я занадто відверта.

 
Телезірка зізналася, що часом буває занадто відверта

Що вас може зробити дуже нещасною?

– Я щаслива людина по життю, але нещасною мене могло б зробити розуміння того, що я не приношу користі близьким та суспільству в цілому.

Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності?

 – Мені все подобається в моїй зовнішності без виключення.

Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

–  Думаю, що найбільше хотіла повернути - це даремно витрачений час.

Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Джулія Робертс, дуже вона мені імпонує. Думаю, саме вона могла б ідеально зіграти роль мого життя.

 

Яка ваша найкраща звичка?

– Однією з найкорисніших моїх звичок є правильний початок дня, а саме зі стакану теплої води, а також з фізичних вправ для бадьорості на весь день.

Ваше улюблене слово чи фраза?

– "Та шо ж такоє".

Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Тут мала б звучати нецензурна лексика, але я не буду (посміхається).

Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

 – Сума, яка може поміститись в жіночу сумку Birkin середнього розміру.

 
А от такої торби грошей Онуфрійчук на місяць було би вже забагато )

 – Ваша guilty pleasure

 – Це тривалий сон до обідньої години, коли зранку може бути багато важливих справ, які потрібно вирішити.

– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли обрати будь-кого?

– На побачення з чоловіків зараз, звичайно, вже ні з ким не пішла б, а от на ділову зустріч або вечерю - це Аль Пачіно.

– Чим готові пожертвувати заради кохання?

– Власним часом. Адже час - це найдорожче, що є у людини.

 
На побачення Іванна тепер ходить лише зі своїм чоловіком

– Ваше найбільше розчарування в житті?

– Я стараюсь не розчаровуватись, а з кожної негативної ситуації виносити урок, який допоможе мені в подальшому.

Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

 – Повернулась би на свій випускний бал в школі.

 – Скільки сексу вам потрібно для щастя?

– Багато.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Гарний дружній жарт.

 

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Рум‘яна.

Ваше найбільше досягнення?

– Якщо професійне досягнення, то це власне авторське шоу "Без краватки".

– Що би ви побажали собі 18-річній?

– Менше звертати увагу на те, що кажуть інші.

– Де б ви хотіли бути просто зараз?

– На Мальдівах.

 
Поспати вдень - це guilty pleasure телеведучої

Нагадаємо, саме на Мальдівах Онуфрійчук на початку 2021-го відгуляла красиве весілля зі своїм коханим Алмазом.

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