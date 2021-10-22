Онуфрійчук у ТаблоID-бліц виміряла торбинкою кількість грошей, потрібну для щастя
Телеведуча Іванна Онуфрійчук вважає, що в кіно її могла би зіграти Джулія Робертс, і не відмовилася би повечеряти з Алем Пачіно. Красуня цілком задоволена своєю зовнішністю та полюбляє поспати.
Свої секрети, зокрема те, скільки грошей ій потрібно на місяць, щоби почуватися щасливою, Іванна розкрила в ТаблоID-бліц.
– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою.
– У мене в житті багато таких моментів, коли я дуже щаслива, важко виділити якийсь один.
– Ваш найбільший страх?
– Втратити рідну людину.
– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?
– Мені 1 рік, я стою у манежі, бачу на поличці шафи підставку з цукерками, чупа-чупс і дуже хочу їх дістати.
– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно?
– Буває соромно за те, що часом на інтерв’ю я занадто відверта.
– Що вас може зробити дуже нещасною?
– Я щаслива людина по життю, але нещасною мене могло б зробити розуміння того, що я не приношу користі близьким та суспільству в цілому.
– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності?
– Мені все подобається в моїй зовнішності без виключення.
– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
– Думаю, що найбільше хотіла повернути - це даремно витрачений час.
– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
– Джулія Робертс, дуже вона мені імпонує. Думаю, саме вона могла б ідеально зіграти роль мого життя.
– Яка ваша найкраща звичка?
– Однією з найкорисніших моїх звичок є правильний початок дня, а саме зі стакану теплої води, а також з фізичних вправ для бадьорості на весь день.
– Ваше улюблене слово чи фраза?
– "Та шо ж такоє".
– Що найгірше вам коли-небудь казали?
– Тут мала б звучати нецензурна лексика, але я не буду (посміхається).
– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?
– Сума, яка може поміститись в жіночу сумку Birkin середнього розміру.
– Ваша guilty pleasure
– Це тривалий сон до обідньої години, коли зранку може бути багато важливих справ, які потрібно вирішити.
– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли обрати будь-кого?
– На побачення з чоловіків зараз, звичайно, вже ні з ким не пішла б, а от на ділову зустріч або вечерю - це Аль Пачіно.
– Чим готові пожертвувати заради кохання?
– Власним часом. Адже час - це найдорожче, що є у людини.
– Ваше найбільше розчарування в житті?
– Я стараюсь не розчаровуватись, а з кожної негативної ситуації виносити урок, який допоможе мені в подальшому.
– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?
– Повернулась би на свій випускний бал в школі.
– Скільки сексу вам потрібно для щастя?
– Багато.
– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?
– Гарний дружній жарт.
– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
– Рум‘яна.
– Ваше найбільше досягнення?
– Якщо професійне досягнення, то це власне авторське шоу "Без краватки".
– Що би ви побажали собі 18-річній?
– Менше звертати увагу на те, що кажуть інші.
– Де б ви хотіли бути просто зараз?
– На Мальдівах.
Нагадаємо, саме на Мальдівах Онуфрійчук на початку 2021-го відгуляла красиве весілля зі своїм коханим Алмазом.
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