Онуфрійчук у ТаблоID-бліц виміряла торбинкою кількість грошей, потрібну для щастя

Телеведуча Іванна Онуфрійчук вважає, що в кіно її могла би зіграти Джулія Робертс, і не відмовилася би повечеряти з Алем Пачіно. Красуня цілком задоволена своєю зовнішністю та полюбляє поспати.

Свої секрети, зокрема те, скільки грошей ій потрібно на місяць, щоби почуватися щасливою, Іванна розкрила в ТаблоID-бліц.

Іванна чесно відповіла на запитаня ТаблоID-бліц фото з instagram онуфрійчук

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою.

– У мене в житті багато таких моментів, коли я дуже щаслива, важко виділити якийсь один.

– Ваш найбільший страх?

– Втратити рідну людину.

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– Мені 1 рік, я стою у манежі, бачу на поличці шафи підставку з цукерками, чупа-чупс і дуже хочу їх дістати.

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно?

– Буває соромно за те, що часом на інтерв’ю я занадто відверта.

Телезірка зізналася, що часом буває занадто відверта

– Що вас може зробити дуже нещасною?

– Я щаслива людина по життю, але нещасною мене могло б зробити розуміння того, що я не приношу користі близьким та суспільству в цілому.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності?

– Мені все подобається в моїй зовнішності без виключення.

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Думаю, що найбільше хотіла повернути - це даремно витрачений час.

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Джулія Робертс, дуже вона мені імпонує. Думаю, саме вона могла б ідеально зіграти роль мого життя.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Однією з найкорисніших моїх звичок є правильний початок дня, а саме зі стакану теплої води, а також з фізичних вправ для бадьорості на весь день.

– Ваше улюблене слово чи фраза?

– "Та шо ж такоє".

– Що найгірше вам коли-небудь казали?

– Тут мала б звучати нецензурна лексика, але я не буду (посміхається).

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Сума, яка може поміститись в жіночу сумку Birkin середнього розміру.

А от такої торби грошей Онуфрійчук на місяць було би вже забагато )

– Ваша guilty pleasure

– Це тривалий сон до обідньої години, коли зранку може бути багато важливих справ, які потрібно вирішити.

– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли обрати будь-кого?

– На побачення з чоловіків зараз, звичайно, вже ні з ким не пішла б, а от на ділову зустріч або вечерю - це Аль Пачіно.

– Чим готові пожертвувати заради кохання?

– Власним часом. Адже час - це найдорожче, що є у людини.

На побачення Іванна тепер ходить лише зі своїм чоловіком

– Ваше найбільше розчарування в житті?

– Я стараюсь не розчаровуватись, а з кожної негативної ситуації виносити урок, який допоможе мені в подальшому.

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

– Повернулась би на свій випускний бал в школі.

– Скільки сексу вам потрібно для щастя?

– Багато.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Гарний дружній жарт.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Рум‘яна.

– Ваше найбільше досягнення?

– Якщо професійне досягнення, то це власне авторське шоу "Без краватки".

– Що би ви побажали собі 18-річній?

– Менше звертати увагу на те, що кажуть інші.

– Де б ви хотіли бути просто зараз?

– На Мальдівах.

Поспати вдень - це guilty pleasure телеведучої

Нагадаємо, саме на Мальдівах Онуфрійчук на початку 2021-го відгуляла красиве весілля зі своїм коханим Алмазом.

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