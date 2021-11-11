Alyosha у ТаблоID-бліц: про щастя, яке не вимірює сексом, та про провину від часу на себе

Alyosha у ТаблоID-бліц: про щастя, яке не вимірює сексом, та про провину від часу на себе

11 листопада 2021, 13:26

Співачка Олена Тополя або Alyosha не приховує свою сентиментальність і не може тримати емоції в собі.

Вона вважає своє життя прекрасним, не пам’ятає розчарувань та образ, а найкращою своєю звичкою називає кохання.

Про найщасливіші моменти та задоволення Alyosha розповіла у ТаблоID-бліц.

 

– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?

– Коли я дізналася про першу вагітність.

– Який ваш найбільший страх?

– Такого не існує.

– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?

– Мені три роки, я в колисці розглядаю тканину постільної білизни.

 
Олена запевняє, що не має страхів

– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.

– Коли я накричала на маму.

– Що вас робить дуже нещасною?

– Нічого.

– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?

– Подобається усе.

– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?

– Повертати втрачене немає сенсу. Все, що було — було вчасно. Це все досвід і він крокує своїм ритмом.

 

– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?

– Виключно я сама.

– Яка ваша найкраща звичка?

– Кохати.

– Яке ваше улюблене слово?

– Кохання.

– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?

– Я не знаю.

– Ваша guilty pleasure?

– Час для себе. Коли я маю можливість виїхати та побути наодинці з самою собою. Від цього я можу відчувати провину, тому що цей час я могла би провести з дітьми. Але необхідність в цьому є. В такі моменти я нічого не роблю, а просто насолоджуюся спокоєм та природою.

 
У 35-річної співачки троє дітей: Рома, Марк і Марія

– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?

– Єдиний та коханий мій чоловік – Тарас Тополя. Він яскрава зірка (усміхається).

– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?

– Напевно, не пам’ятаю момента, в який би хотілося повернутися. Є досвід і розвиток. Хочу, можливо, повернулася би у момент зародження, щось духовне та непідвладне людському розумінню.

– Коли ви востаннє плакали і чому?

– Я доволі сентиментальна. Можу плакати і від радості, і від горя. Тримати емоції в собі я не можу.

 
Тарас з Оленою вже 11 років разом

– Скільки сексу вам потрібно для щастя?

– Для мене щастя вимірюється іншими категоріями.

– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?

– Важко відповісти. У мене прекрасне життя.

– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?

– Для мене це всі бажання і вибір найсильнішого з них для реалізації, а це важко назвати дрібницею.

 
"Усе, що маю наразі — це досвід. А цілі, яких я хотіла би досягти, вони не пов’язані з фізичною реалізацією", - каже Олена

– Що би ви побажали собі 18-річній?

– Бути собою.

– Який урок життя вважаєте найважливішим?

– Життя – це і є суцільний урок.

Фото надані пресслужбою та з Instagram

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