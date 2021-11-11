Alyosha у ТаблоID-бліц: про щастя, яке не вимірює сексом, та про провину від часу на себе

Співачка Олена Тополя або Alyosha не приховує свою сентиментальність і не може тримати емоції в собі.
Вона вважає своє життя прекрасним, не пам’ятає розчарувань та образ, а найкращою своєю звичкою називає кохання.
Про найщасливіші моменти та задоволення Alyosha розповіла у ТаблоID-бліц.
– Згадайте момент, у який ви були найщасливішою?
– Коли я дізналася про першу вагітність.
– Який ваш найбільший страх?
– Такого не існує.
– Можете назвати ваш найбільш ранній спогад про себе?
– Мені три роки, я в колисці розглядаю тканину постільної білизни.
– Згадайте момент, коли вам було найбільше соромно.
– Коли я накричала на маму.
– Що вас робить дуже нещасною?
– Нічого.
– Що вам найбільше не подобається у своїй зовнішності? І що подобається найбільше?
– Подобається усе.
– Якби ви могли повернути у своє життя щось втрачене, що б це було?
– Повертати втрачене немає сенсу. Все, що було — було вчасно. Це все досвід і він крокує своїм ритмом.
– Хто б зіграв вас у фільмі про ваше життя?
– Виключно я сама.
– Яка ваша найкраща звичка?
– Кохати.
– Яке ваше улюблене слово?
– Кохання.
– Скільки грошей на місяць вам потрібно для щастя?
– Я не знаю.
– Ваша guilty pleasure?
– Час для себе. Коли я маю можливість виїхати та побути наодинці з самою собою. Від цього я можу відчувати провину, тому що цей час я могла би провести з дітьми. Але необхідність в цьому є. В такі моменти я нічого не роблю, а просто насолоджуюся спокоєм та природою.
– З ким із зірок ви б сходили на побачення, якби могли вибрати будь-кого?
– Єдиний та коханий мій чоловік – Тарас Тополя. Він яскрава зірка (усміхається).
– Якщо б ви могли повернутися у минуле, який момент би це був?
– Напевно, не пам’ятаю момента, в який би хотілося повернутися. Є досвід і розвиток. Хочу, можливо, повернулася би у момент зародження, щось духовне та непідвладне людському розумінню.
– Коли ви востаннє плакали і чому?
– Я доволі сентиментальна. Можу плакати і від радості, і від горя. Тримати емоції в собі я не можу.
– Скільки сексу вам потрібно для щастя?
– Для мене щастя вимірюється іншими категоріями.
– Яка незначна річ могла б покращити ваше життя?
– Важко відповісти. У мене прекрасне життя.
– Без якої дрібниці не уявляєте свого життя?
– Для мене це всі бажання і вибір найсильнішого з них для реалізації, а це важко назвати дрібницею.
– Що би ви побажали собі 18-річній?
– Бути собою.
– Який урок життя вважаєте найважливішим?
– Життя – це і є суцільний урок.
Фото надані пресслужбою та з Instagram
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