Молодик зі списку Forbes: ЗМІ розсекретили бойфренда "Міс Україна" Яремчук

П'ятниця, 12 листопада 2021, 14:15

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук, яка за кілька тижнів представить нашу країну на конкурсі "Міс світу" в Пуерто-Рико, має бойфренда. Його звати Андрій Дегода, і його родина посідає 45-те місце в українському списку Forbes.

Ба більше, Яремчук офіційно є бенефіціаром однієї з фірм Дегоди, повідомляє "ТСН".

 
Хлопці, плачте. Серце "Міс Україна" зайняте, ще й чоловіком зі списку Forbes
ФОТО З INSTAGRAM ЯРЕМЧУК 

Як запевнила сама дівчина, то "лише по документах". 

Між іншим, за умовами контракту, учасницям конкурсу впродовж року не можна ні виходити заміж, ні народжувати. Але вони з Андрієм уже живуть разом.

 
Олександра не хотіла афішувати, з ким зустрічається, і казала, що це секрет. Більше ні

Як зізналася сама Саша, її 36-річний коханий не в захваті від того, наскільки вона зараз заклопотана підготовкою до конкурсу.

"Спочатку не впливало (на стосунки), він мене завжди підтримував. Але зараз, коли я дуже мало часу проводжу вдома, приїжджаю близько 9-ої вечора, трішки змінилися стосунки, звісно", - поділилася вона.

 
Через рік у Яремчук з'явиться шанс увійти до однієї з найзаможніших родин України
 
Свого коханого "міс" у мережі не світить, а от оберемки квітів - так
 

Нагадаємо, Олександрa приїхала до столиці з міста Калінівка Вінницької області. Вона закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організацій".

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