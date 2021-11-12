Молодик зі списку Forbes: ЗМІ розсекретили бойфренда "Міс Україна" Яремчук
"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук, яка за кілька тижнів представить нашу країну на конкурсі "Міс світу" в Пуерто-Рико, має бойфренда. Його звати Андрій Дегода, і його родина посідає 45-те місце в українському списку Forbes.
Ба більше, Яремчук офіційно є бенефіціаром однієї з фірм Дегоди, повідомляє "ТСН".
Як запевнила сама дівчина, то "лише по документах".
Між іншим, за умовами контракту, учасницям конкурсу впродовж року не можна ні виходити заміж, ні народжувати. Але вони з Андрієм уже живуть разом.
Як зізналася сама Саша, її 36-річний коханий не в захваті від того, наскільки вона зараз заклопотана підготовкою до конкурсу.
"Спочатку не впливало (на стосунки), він мене завжди підтримував. Але зараз, коли я дуже мало часу проводжу вдома, приїжджаю близько 9-ої вечора, трішки змінилися стосунки, звісно", - поділилася вона.
Нагадаємо, Олександрa приїхала до столиці з міста Калінівка Вінницької області. Вона закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організацій".
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