Молодик зі списку Forbes: ЗМІ розсекретили бойфренда "Міс Україна" Яремчук

"Міс Україна" 2021 Олександра Яремчук, яка за кілька тижнів представить нашу країну на конкурсі "Міс світу" в Пуерто-Рико, має бойфренда. Його звати Андрій Дегода, і його родина посідає 45-те місце в українському списку Forbes.

Ба більше, Яремчук офіційно є бенефіціаром однієї з фірм Дегоди, повідомляє "ТСН".

Хлопці, плачте. Серце "Міс Україна" зайняте, ще й чоловіком зі списку Forbes ФОТО З INSTAGRAM ЯРЕМЧУК

Як запевнила сама дівчина, то "лише по документах".

Між іншим, за умовами контракту, учасницям конкурсу впродовж року не можна ні виходити заміж, ні народжувати. Але вони з Андрієм уже живуть разом.

Олександра не хотіла афішувати, з ким зустрічається, і казала, що це секрет. Більше ні

Як зізналася сама Саша, її 36-річний коханий не в захваті від того, наскільки вона зараз заклопотана підготовкою до конкурсу.

"Спочатку не впливало (на стосунки), він мене завжди підтримував. Але зараз, коли я дуже мало часу проводжу вдома, приїжджаю близько 9-ої вечора, трішки змінилися стосунки, звісно", - поділилася вона.

Через рік у Яремчук з'явиться шанс увійти до однієї з найзаможніших родин України

Свого коханого "міс" у мережі не світить, а от оберемки квітів - так

Нагадаємо, Олександрa приїхала до столиці з міста Калінівка Вінницької області. Вона закінчила Київський національний університет за спеціальністю "Менеджмент бізнес-організацій".

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Корону "Міс Світу" виборола конкурсантка з Ямайки, українка увійшла до топ-40