Струнка Адель у мініспідничці засвітилася на побаченні з бойфрендом. ФОТО
2 вересня 2021, 11:29
Британська співачка Адель, яка навесні офіційно розлучилася з батьком свого сина Саймоном Конекі, тепер насолоджується волею та ходить на побачення.
33-річну зірку в черговий раз помітили в товаристві спортивного агента Річа Пола, з яким вона крутить роман уже декілька місяців.
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Як повідомляє Page Six, парочка побувала в модному ресторані в Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, кілька років тому Адель закидали стосунки з ексом Наомі Кемпбелл, репером Skepta. Сама ж артистка запевняла, що її особисте життя далеко не таке бурхливе, як усі думають, і насправді вона - самотня пані з котами.
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