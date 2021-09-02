Струнка Адель у мініспідничці засвітилася на побаченні з бойфрендом. ФОТО

Британська співачка Адель, яка навесні офіційно розлучилася з батьком свого сина Саймоном Конекі, тепер насолоджується волею та ходить на побачення.

33-річну зірку в черговий раз помітили в товаристві спортивного агента Річа Пола, з яким вона крутить роман уже декілька місяців.

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Як повідомляє Page Six, парочка побувала в модному ресторані в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, кілька років тому Адель закидали стосунки з ексом Наомі Кемпбелл, репером Skepta. Сама ж артистка запевняла, що її особисте життя далеко не таке бурхливе, як усі думають, і насправді вона - самотня пані з котами.

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