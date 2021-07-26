Стало відомо, з ким зустрічається розлучена Адель

33-річна британська співачка Адель зустрічається з 40-річним спортивним агентом Річем Полом.

Парочку бачили на подвійному побаченні в Нью-Йорку, і їхня поведінка підтвердила, що це точно більше, ніж дружба.

Про це повідомляє The Sun.

Як видно на фото та відео, оприлюднених виданням, Пол грайливо торкався волосся Адель, гладив її по спині та обіймав.

Річ Пол - агент американського баскетболіста Леброна Джеймса фото з instagram

За останні два місяці їх бачили на кількох заходах у Лос-Анджелесі. Але чутки про роман з’явилися після їхньої появи на фіналі американського баскетболу в Арізоні минулими вихідними.

Adele's new boyfriend Rich Paul steps out at NYC photography studio to 'meet with singer' https://t.co/7NnurPyYyu — Daily Mail Online (@MailOnline) July 25, 2021

Ані Адель, ані Пол не заперечують своїх стосунків. До того ж, у травні Пол сказав в інтерв'ю, що він "тусувався" з головною поп-зіркою, але імені не називав.

Нагадаємо, у березні Адель розлучилася з Саймоном Конекі, розділивши опіку над 8-річним сином Анжело.