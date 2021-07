Стало відомо, з ким зустрічається розлучена Адель

33-річна британська співачка Адель зустрічається з 40-річним спортивним агентом Річем Полом.

Парочку бачили на подвійному побаченні в Нью-Йорку, і їхня поведінка підтвердила, що це точно більше, ніж дружба.

Про це повідомляє The Sun.

Як видно на фото та відео, оприлюднених виданням, Пол грайливо торкався волосся Адель, гладив її по спині та обіймав.

За останні два місяці їх бачили на кількох заходах у Лос-Анджелесі. Але чутки про роман з’явилися після їхньої появи на фіналі американського баскетболу в Арізоні минулими вихідними.

Adele's new boyfriend Rich Paul steps out at NYC photography studio to 'meet with singer' https://t.co/7NnurPyYyu