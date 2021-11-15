Малює та виховує 3 доньок: як живе в Іспанії зірка "Території А" Ольга Юнакова. ФОТО

Колишня співачка Ольга Юнакова, яка мала шалену популярність у 1990-2000-их роках, зараз насолоджується спокійним життям багатодітної мами в Іспанії. Творчість вона не покинула, але мікрофон змінила на пензель.

Як ся має зірка "Території А", розказала у Facebook співачка Марія Бурмака, котра провідала 50-річну Юнакову в Марбельї.

Марія Бурмака навідала Ольгу Юнакову в Іспанії фото з Facebook бурмаки

"Оля багато працює – в неі дитяча творча студія і ось зараз вони з чоловіком Степаном готують дитячий фестиваль. Виховують трьох прекрасних дівчат - на фото ви побачите маленьку Терезу, Єву, а Моніка на портреті ще в маминому животику. Оля малює – оцей гранат на стіні вона намалювала сама. І ще вони зі Степаном реставрують унікальні речі, а перед тим знаходять їх на антикварних барахолках", - розказала співачка, подякувавши за гостинність Олі та її чоловікові Степану.

Колишня співачка з чоловіком та доньками живе в Марбельї

Оля відкрила в собі талант художника

Юнакова зберігає трохи артефактів із зіркового минулого

Ольга з Марією запевняють, що бачили НЛО

У Юнакової з чоловіком троє донечок фото з facebook юнакової

Найстаршій, Терезі вже 17 років

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Нагадаємо, кілька років тому Анжеліка Рудницька, ведуча "Території А" ділилася архівними світлинами з тих давніх добрих часів.

Як відомо, в 2013-му від тяжкої хвороби померла співачка Оксана Хожай.

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