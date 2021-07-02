"Саня, досить": Мозгова закликала Пономарьова перестати про неї згадувати
Продюсерка Олена Мозгова вирішила через соцмережу звернутися до свого колишнього цивільного чоловіка, співака Олександра Пономарьова. Жінка закликає його припинити розказувати про їхні стосунки у інтерв'ю.
Останньою краплею, яка, вочевидь, переповнила чашу терпіння Олени, стали нещодавні одкровення Сашка на YouTube-каналі Dorotye. 47-річний артист, зокрема, розказав, як вона його зрадила.
"Впіймав її на зраді... Сама сказала. Я дізнався від неї. Свічку не тримав, правда", - відповів Пономарьов на питання, чому вони з Мозговою розійшлися.
На думку артиста, якби не той її вчинок, вони з дружиною Девіда Аксельрода могли би й досі бути парою.
Також співак підкреслив, що Олена - мати його дітей, і він завжди її поважатиме та буде готовий допомогти.
Також Олександр відповів на закиди відносно того, що покійний тесть, Микола Мозговий посприяв розвитку його кар'єри.
"Микола Петрович фінансово мені допомогти не міг. У шоубізнесовому плані він допомогти мені не міг. По-перше, я вже працював концерти самостійно. По-друге, я заробляв не менше, ніж він, а якщо менше, то не набагато. Я вже міг собі дозволяти знімати кліпи і так дальше... Щоби він мене взяв і десь вставляв в концерти - такого не було", - наголосив Пономарьов.
Нагадаємо, нещодавно Пономарьов поділився в мережі ніжним фото зі старшою донькою Мозгової.
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