"Саня, досить": Мозгова закликала Пономарьова перестати про неї згадувати

Продюсерка Олена Мозгова вирішила через соцмережу звернутися до свого колишнього цивільного чоловіка, співака Олександра Пономарьова. Жінка закликає його припинити розказувати про їхні стосунки у інтерв'ю.

Останньою краплею, яка, вочевидь, переповнила чашу терпіння Олени, стали нещодавні одкровення Сашка на YouTube-каналі Dorotye. 47-річний артист, зокрема, розказав, як вона його зрадила.

скріншот із facebook мозгової

"Впіймав її на зраді... Сама сказала. Я дізнався від неї. Свічку не тримав, правда", - відповів Пономарьов на питання, чому вони з Мозговою розійшлися.

На думку артиста, якби не той її вчинок, вони з дружиною Девіда Аксельрода могли би й досі бути парою.

Також співак підкреслив, що Олена - мати його дітей, і він завжди її поважатиме та буде готовий допомогти.

Олена закликає Олександра бути джентльменом фото з instagram пономарьова

Також Олександр відповів на закиди відносно того, що покійний тесть, Микола Мозговий посприяв розвитку його кар'єри.

"Микола Петрович фінансово мені допомогти не міг. У шоубізнесовому плані він допомогти мені не міг. По-перше, я вже працював концерти самостійно. По-друге, я заробляв не менше, ніж він, а якщо менше, то не набагато. Я вже міг собі дозволяти знімати кліпи і так дальше... Щоби він мене взяв і десь вставляв в концерти - такого не було", - наголосив Пономарьов.

Нагадаємо, нещодавно Пономарьов поділився в мережі ніжним фото зі старшою донькою Мозгової.

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