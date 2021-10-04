"Це крик душі": 48-річна Руслана натякнула на омріяне поповнення в сім'ї

Співачка Руслана добряче заінтригувала шанувальників, давши привід для підозр щодо своєї вагітності первістком. 48-річна артистка зробила це в шоу "Маскарад", де з'явилася в образі Мавки.

"Ви думали, що знаєте мене, та ви, мабуть, не знали, що, знімаючи цю маску, Мавка готує свій секрет, свій сюрприз. У мене є Лукаш, але він ніколи в житті мене ще не образив. І саме його я так сильно полюбила, що найзаповітніша мрія Мавки - мати дитину", - оголосила Руслана.

Невже під заквітчаним костюмом Мавки Руслана ховала животик? фото з facebook руслани

Усі заходилися вітати артистку, а співачка Ірина Білик поквапилася запитати, чи візьме та її за хрещену для майбутнього малюка.

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"Я хочу попросити Іру і Машку (Єфросиніну) теж, бо Машка теж до цього прикладалася", - відповіла Руслана.

Що ж то було: чи справді співачка при надії, чи мова поки що йде про її плани стати мамою в близькому майбутньому, намагалися довідатися в "Сніданку 1+1".

Співачка змусила фанів поламати голови

"Це не інтрига насправді, це крик душі, поклик душі. Коли я це говорила, я говорила це свідомо. Звичайно, це інтимні речі, які ми з (чоловіком) Сашком хочемо тримати не для кадру", - сказала артистка.

"Але є багато людей, які знали, як я жертвую собою, особистим життям, і всі знали, і на Майдані, і всюди, коли я багато себе викладала на концертах, люди знали, що віддаючи таку енергетику, дівчині буде важко закумулювати сили, щоби завагітніти. Це правда, є физиологія, ви розумієте, і теорія "лягай, їж, спи, відпочивай, задирай ноги, нічого не роби" - це було не для мене. І тому я знала, що йду на певні жертви", - зазначила вона.

Звертаючись до дівчат, які з різних причин відкладають на потім народження дітей, Руслана підкреслила, що "нема нічого сильнішого, ніж дати життя".

Нагадаємо, Руслана та її чоловік Олександр Ксенофонтов разом уже 25 років. Співачка ніколи не приховувала, що хоче мати багато дітей.

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