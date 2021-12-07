Пані, пильнуйте ваші серденька: 78-річний тато ДіКапріо дебютував у кіно

Американська кіноіндустрія офіційно поповнилася ще одним ДіКапріо. Тато Леонардо отримав свою першу в житті роль.

Знятися в романтичній стрічці "Лакрична піца" 78-річного Джорджа ДіКапріо запросив режисер Пол Томас Андерсон.

Як пише Entertainment Tonight, Джорджеві дісталася малесенька камео-роль чоловіка, що торгував перуками та водяними матрацами.

Джордж ДіКапріо розпочинає підкорення Голлівуду фото getty images

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"Я намалював собі картинку чувака, в якого є крамниця перук, що продає такі водяні матраци, і я не міг вловити... Постійно казав: "Хто з тих, кого я знаю, на нього схожий?" І, наче блискавка, я згадую: "Тато Лео виглядає точнісінько так". Тож я відшукав його, запитав, чи цікаво йому буде знятися в фільмі. Він сказав: "Звісно", - розповів Андерсон.

Найкумедніше те, що батько Лео свого часу дійсно володів фірмою, що продавала водяні матраци.

Лео ця новина порадувала фото getty images

ДіКапріо-молодший зізнався, що поки татового кінодебюту не бачив.

Як зазначає видання, Джордж ДіКапріо - не чужинець у голлівудських колах, адже Лео неодноразово приводив і його, і маму Ірмелін на різні події. У своїх інтерв'ю актор дякував батькам за підтримку.

Батько і син ДіКапріо на одному з заходів "Оскару" в 2020-му фото getty images

"Мій тато завжди говорив мені: "Іди в світ, сину, і чим би ти не займався, мені байдуже, чи будеш ти успішним, просто хай у тебе буде цікаве життя", - розказав він Parade у 2016-му.

Нагадаємо, Джордж та Ірмелін розлучилися, коли Лео був малим. Кілька років тому їхнє фото з сином "завірусилося" в мережі - все через неголені пахви мами актора.

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