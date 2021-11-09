Як подружка засновника Amazon на ДіКапріо "запала". Кумедне ВІДЕО

Американський актор Леонардо ДіКапріо вкотре підтвердив свою репутацію головного серцеїда Голлівуду. Не встояла перед його чарами навіть подруга засновника Amazon Джеффа Безоса, Лорен Санчес.

57-річний Безос привів подругу на урочистий захід. А потім з'явився ДіКапріо... фото з instagram санчес

Принаймні, саме таке враження складається з "вірусного" відео, знятого днями на урочистому заході LACMA Art & Film Gala.

Leo is Mr. Steal Yo Girl pic.twitter.com/PkwcRcoFvS — Barstool Sports (@barstoolsports) November 7, 2021

Із Безоса тепер кепкують у мережі, а ДіКапріо користувачі приліпили прізвисько "містер "Украду твою дівчину".

Сам Джефф спробував віджартуватися, звернувшись до "суперника" у Twitter.

"Лео, ходи-но сюди, я хочу тобі щось показати...", - написав бізнесмен, запостивши фото себе зі знаком "Обережно, крутий стрімчак, падіння смертельно небезпечне".

"Володіючи всім багатством світу, ти не в змозі купити серце жінки", - реагують на його твіт підписники.

"Сумніваюся, що Джефф Безос переймається через Леонардо ДіКапріо. Джефф виглядає сильним і все ще лідирує у грі. Плюс він набагато заможніший, впливовіший та, гадаю, розумніший. Ставлю на Джеффа! І розумна жінка теж буде з Джеффом", - вважають у мережі.

Лео, коли його Amazon-акаунт перестав працювати

Водночас, мільярдерові все ж радять провести бесіду з 51-річною Лорен щодо неприйнятності такої поведінки на публіці.

Нагадаємо, закохавшись у Санчес, Безос із гучним скандалом розлучився зі своєю дружиною Маккензі. Розірвання їхнього багаторічного шлюбу стало найдорожчим в історії. За даними Forbes, у 2021-му році Джефф посідає другу сходинку в рейтингу найбагатших людей планети, поступаючись Ілону Маску. Статки засновника Amazon оцінюються в 201,5 мільярда доларів.

Як відомо, ДіКапріо вже кілька років зустрічається з моделлю Камілою Мороне.

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