Melovin про відмову виступати в Росії: Я не з тих, хто скаже "музика поза політикою"

Співак Костянтин Бочаров, творчий псевдонім якого Melovin, вважає несправедливим той факт, що російські артисти все ще виступають в Україні, а українським в Росію їздити не бажано.

І хоча артист упевнений, що міг би збирати зали у російських містах, він не хоче бути вигнанцем у себе на батьківщині, бо вважає, що музика не поза політикою.

Про це Мел поміркував в інтерв’ю на YouTube-каналі "Української правди".

"Я би хотів поїхати, виступити, у мене там (у Росії-ред.) дуже багато фанів. Розумію, що можу зібрати там зал, і чекаю, коли вже щось вирішиться. Тому що це бісить! Я ж не з тих, хто тобі скаже "Музика вне политики", - наголосив музикант.

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"Я, звичайно, розумію це все. Але засмучує той факт, що до нас їздити з концертами російським артистам можна, а українським артистам (до Росії – ред..) не можна – сором, ганьба. Хоча наші артисти, виїжджаючи туди, привозять гроші сюди", - зауважив співак.

Але ризикувати Melovin не збирається, бо не стільки боїться націоналістів та радикалів, скільки не хоче ставати антигероєм.

"Ти ж відразу станеш антигероєм. Це так стрьомно - потім не могти приїхати в свою рідну країну, де тебе вважають вигнанцем. У мені бореться бажання бути масштабніше, бути у тих країнах, де розуміють твою мову, і при цьому боятися повернутися і бути вигнанцем у своїй країні", - наголосив він.

На запитання ведучої, чи не боявся він, що через камінгаут йому могли відмовляти телеканали, як це роблять у Росії, Костя сказав:

"Ти же розумієш, що вони б такого не зробили. Росія - Росією, а ми в Україні. У нас більш розвинутий менталітет, ми толерантніші. У нас більше про це говорять, ця тема піднімається на новий рівень".

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