Дорн Гордону про війну між Росією та Україною: Це повний пиз*ець

Схоже, Іван Дорн вирішив остаточно повернути собі гарну репутацію в Україні, зіпсовану його висловленнями про "собратьев" в інтерв’ю Юрію Дудю в 2017-му році.

Музикант, який раніше уникав спілкування з українськими ЗМІ, дав уже друге інтерв’ю на батьківщині за останній тиждень.

Цього разу з Іваном говорив Дмитро Гордон, причому частину розмови (переважно про політику) артист вів українською мовою.

"Сьогодні хочу, щоби моя країна чула мене українською. Просто хочеться так порозумітися зі своєю країною. Я взагалі не так багато даю інтерв'ю. І коли ми з вами домовлялися, я подумав, що це є класна можливість дещо пояснити: пояснити свою позицію, свої думки", – наголосив Дорн.

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Музикант підкреслив, що нормально ставиться до критики, якщо вона стосується його музики.

"Коли мене не люблять через музику, думки чи голос – окей, сприймаю це нормально. Мені стає образливо тоді, коли звинувачують у нелюбові до країни. Я не кричу зі сцени про свій патріотизм, проте від мене цього деякі сили вимагають. Проте я кажу, що я український артист", – заявив Іван.

На запитання Гордона, як він сприйняв початок війни 2014 року, Дорн сказав:

"Я це сприймаю як повний п*здець, якщо чесно. У мене досі не вкладається в голові, що ми після всіх подій залишаємося без частини Донецької області, Луганської області, без Криму, те, що на Донбасі йде військовий конфлікт, і те, що, за фактом, між Україною та Росією відбувається війна... Це повний п*здець. Ось що я відчуваю".

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При цьому Ваня визнав, що продовжує гастролювати Росією, але наголосив, що за кордоном залишається українським артистом.

"Я - артист. Для мене музика – життя. І я ділюся нею з усіма, хто побажає. Це головний момент для мене і навіть для тих, хто мене зовсім не сприймає. Я виступаю за музичне майбуття. Не просто мікрофон, не просто сцена, а рупор, який каже: "Вірте у своє Я і у незалежність кожного окремо", – зазначив Дорн.

Він також зауважив, що хоче збирати тисячі глядачів завдяки музиці, а не "завдяки промовам патріота".

"Тому в мене найкращі глядачі, які не сумніваються у патріотизмі Дорна", – додав Іван.

Крім того, Дорн підкреслив, що із сім'єю живе в Україні і ніколи не виїжджав із країни.

"Тут народжені мої діти, тут моя сім'я, мої батьки. І коли ти з'ясовуєш, що тебе не сприймають у (рідній) країні, це накладає відбиток чогось важкого і незрозумілого. І ти не знаєш, як далі рухатися. Бо нічого поганого для своєї країни ти насправді не робив і завжди був упевнений у тому, що все, що ти робиш, – це тільки проукраїнське", - сказав музикант.

"Проте, виявляється, що можна перегорнути все зовсім по-інакшому, просто вихоплюючи різні контексти. Знову ж таки, роблячи заголовки, спрямовані на клікбейти. Ось таким чином ти опиняєшся в ситуації, коли не знаєш, що робити", –обурився співак.

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Однак Дорн визнав, що ніколи не відчував цькування в Україні.

"Із того моменту, як сталася Masterskaya, у мене тут безліч концертів, проєктів, спрямованих на зростання української культури. І мені ніхто не заважає це робити. Навіть сприяють тому, щоб це відбувалося. Культурні діячі приходять і рахуються зі мною. Нічого поганого за те, що я роблю тут, ніколи не чув. І все, що ми робимо, – тільки люди аплодують. Усе нормально, усе класно. Ніякого цькування я не відчуваю", – зазначив Іван.

Нагадаємо, нещодавно Дорн переспівав пісню "Океану Ельзи" та в кліпі на неї зняв свою дружину.