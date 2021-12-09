"Відчуваю у Володі великий страх": Руслана порадила Зеленському знайти стрижень

Співачка Руслана Лижичко відчуває деяке розчарування в президенті Володимирі Зеленському, за якого голосувала, "обираючи з двох зол". На думку артистки, в чинному керманичі "відчувається страх".

Про це Руслана та її чоловік і продюсер Олександр Ксенофонтов повідомили в інтерв'ю Олесі Бацман.

Руслана з Олександром розказали, що думають про Зеленського фото з facebook руслани

"Мені у свій час вистачило адеквату не йти у владу, не йти у президенти, хоча мене Майдан висував, і дуже багато було пропозицій із цього приводу. Ні в Раду другий раз я не пішла, і тим більше, не балотувалася в президенти", - підкреслила зірка.

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Говорячи про свої емоції від президентства Зеленського і його вплив на рейтинг України в світі, Руслана процитувала "Зоряні війни": "Я відчуваю в тобі великий страх".

"От я зараз відчуваю у Володі, на жаль, великий страх. Я бачу це і читаю по його очах. І мені від цього стає страшно. Я б просила його принаймні сховати цей страх і не перекривати цією цією манерою поведінки. Я теж актриса і теж знаю, як сховати страх за оцим от закидатєльством (робить театралізовані жести руками - ред.) . Не треба. Ми зараз не на арені, не на сцені. Це наше реальне життя. Тут артистичні наші елементи ні до чого", – сказала Руслана.

На думку співачки, президент має, навпаки, поводитися авторитетніше, стриманіше та спокійніше.

Співачка каже, що їй "вистачило адеквату" не йти у президенти

"Знайти в собі стрижень, силу духу, помедитувати, помолитися. І тоді виходити до людей із правильною внутрішньою енергетикою", - наголосила вона.

Як зазналася Руслана, їй страшно від "розбалансованості", адже в такі моменти люди починають відчувати, що в країні не все гаразд.

"Якщо ти як президент знаєш, що все добре, поясни це спокійно та аргументовано. Той, хто знає, що за ним сила, завжди говорить спокійно і не галасує. Якщо ти підвищуєш тон і галасуєш, значить, ти сам не віриш у те, що говориш", - додала вона.

Руслана та Олександр, зокрема, розчаровані відчутність прогресу в галузі зеленої енергетики, а ще у сфері авторських прав, у якій представники нинішньої української влади "точно розуміються".



"Мені б хотілося сказати: "Володю, так не вийде в політиці. Це країна, а не серіал. Тут не можна писати свої кульмінації. У людей є свої відчуття. Ти маєш відчути ці серця. Ти маєш відчути, що хочуть люди, і не нав'язувати їм свій сценарій. Зробити сценарій, який хоче Україна. Зібрати безліч прогресивних пропозицій від фахівців, від еліт. Хочеш бути інноватором - будь ним! Я тобі щиро зичу нарешті зробити цю українську інновацію", - побажала артистка.

До слова, 48-річна Руслана не оминула й теми поповнення в родині, на яке публічно натякнула в жовтні. Як пояснила зірка, вона тоді "озвучила свою мрію, надію і бажання".

"Я вийшла і сказала, що родина для мене - головне. Я хочу зробити це для Сашки, я знаю, як він про це мріяв багато років", - зізналася співачка.

Опцію всиновлення подружжя для себе поки не розглядає, оскільки спочатку їм все ж хочеться мати свою дитину.

"Я хочу подарувати собі, Сашкові, всім вам, своїй родині маленьку копію Руслани або Сашка", - пояснила Руслана.

Нагадаємо, хоч артистка поки не вагітна, хрещених для майбутнього малюка вона вже обрала.