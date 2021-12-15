Постійно хочу змін: дружина Кличка показалася з новою зачіскою

Середа, 15 грудня 2021, 14:00

Дружина мера Києва Наталія Кличко активно готується до зустрічі Нового року.

Вона уже і ялинку разом зі всіма своїми дітьми прикрасила, і зачіску змінила. Новою стрижкою Наталія похвалилася в Instagram.

"Моя нова стрижка... Скільки себе пам'ятаю, я завжди змінювала зачіски... Нескінченне бажання змін - моя природа", - написала Наталія Кличко.

 
Жінка Кличка показалася з новою стрижкою, але що у ній кардинально нового - незрозуміло 
фото з instagram 
 

Нагадаємо, нещодавно дружина мера закликала робити ранкові ритиуали та показала свій. 


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