Дружина Кличка без мейкапу показала свій ранковий ритуал
Вівторок, 30 листопада 2021, 16:28
Дружина київського мера Наталія Кличко насолоджується життям і закликає своїх підписників робити так само.
47-річна ексмодель, яка вже багато років живе у Німеччині, показала свій ранковий ритуал. А ще – себе без мейкапу.
"Будь на хвилі, будь у балансі. Починай свій день з особистого ритуалу", - радить Наталія.
Нагадаємо, нещодавно Наталія зворушливо вітала свою доньку Лізу з 19-річчям.
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