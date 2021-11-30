Дружина Кличка без мейкапу показала свій ранковий ритуал

Дружина київського мера Наталія Кличко насолоджується життям і закликає своїх підписників робити так само.

47-річна ексмодель, яка вже багато років живе у Німеччині, показала свій ранковий ритуал. А ще – себе без мейкапу.

"Будь на хвилі, будь у балансі. Починай свій день з особистого ритуалу", - радить Наталія.

Добре, коли не треба нікуди бігти і є час на ранкові ритуали

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Дружина Кличка займається йогою і духовними практиками. І іноді бачиться з чоловіком

Нагадаємо, нещодавно Наталія зворушливо вітала свою доньку Лізу з 19-річчям.

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