Соловій у відвертих пляжних луках зустріла 29-річчя на райському острові

Співачка Христина Соловій відзначає на Шрі-Ланці своє 29-річчя.

Артистка не лише підбила підсумки свого дорослішання, а й показала фото в купальнику на тлі океану.

"Читаю ваші побажання і думаю собі, що я таки щасливо проживаю своє життя. З кожним роком я все більше насолоджуюсь моментами, пізнаю, вивчаю і приймаю себе. Сублімую прожиті досвіди в пісні і дарую їх вам. Я отримую багато відгуків від вас і багато любові, яку хочеться знову віддавати, співаючи", - зазначила дівчина.

Іменинниця встигла вхопити мальовничий захід сонця фото з instagram

"Я не планувала і не уявляла зустріти свій День Народження на цьому райському острові. Але, мабуть, колись таке намріяла, і зараз воно здійснилось:) Сьогодні на Шрі-Ланці ще й державне Свято Повного Місяця. Здійснюються всі добрі мрії і бажання", - написала Христина.

Є в арсеналі Соловій і червоний монокіні

Христина посвітила пласким животиком і пірсингом у пупку

До речі, з кожним роком Соловій стає все більш розкутою і незалежною. Раніше Христина підтвердила це, знявшись для Playboy. А на Шрі-Ланці артистка почала активно викладати фото себе в бікіні.