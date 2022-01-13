Соловій у бікіні засвітила струнке тіло на Шрі-Ланці. ФОТО

Четвер, 13 січня 2022, 13:00

Cпівачка Христина Соловій дуже рідко балує фанатів оголеним тілом, але останнім часом стала розкутіша і навіть знялася у Playboy.

А днями Христина, яка зараз відпочиває на Шрі-Ланці, виклала фото себе в купальнику.

 
Досить сміливо і відверто, як для Христини

Нагадаємо, у вересні минулого року Христина зізналася в інтерв'ю, що зйомка для чоловічого видання стала її особистим відновленням незалежності. 

А поки Соловій наважується на більше фото і вчиться оголюватися перед камерою, її колеги роблять це із великим задоволенням. Нещодавно співачка Настя Каменських посвітила своєю звабливою фігурою на пляжі у Мексиці. А Світлана Лобода в купальнику ефектно постояла коло пальми. 


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