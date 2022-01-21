П’ятий млинець нанівець: Андерсон розлучається через рік після весілля

Не довго протримався п’ятий шлюб канадсько-американської акторки та моделі Памели Андерсон. Зірка, яка лише рік тому вийшла заміж за свого охоронця Дена Хейхьорста, подала на розлучення.

За інформацією джерел Page Six, розлад у стосунках відбувся через те, що благовірний був "неласкавим" та "не підтримував" дружину.

"Ден виявився х*йлом щодо Памели… Після того, як проводиш кожну секунду поряд із людиною впродовж двох років, ти пізнаєш його краще і найгірше в ньому… Памела зрозуміла, що він не "той єдиний". Наразі між ними немає дружніх стосунків. Вона вирішила, що між ними нема нічого спільного. Він ставився до неї зовсім не так, як їй цього хотілося", – сказав інсайдер.

Як то кажуть, карантин дав, карантин узяв фото instagram@pamelaandersom

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Інсайдер також додав, що пара продовжувала сваритися, навіть попри бажання Дена налагодити шлюб. Натомість Памела буцімто вважає, що бути із простим хлопцем, який може замінити лампочку, це класно. Але не компенсує інших потреб.

Лампочку поміняти зміг, а от решту в домі, вочевидь, не полагодив

Наразі представники акторки підтвердили факт розлучення, але жодних подробиць не уточнювали. Відомо, що судовий процес відбуватиметься у Канаді.

Нагадаємо, одружилися Памела та Ден під час карантину. Пара побралася на Різдво 2020-го. Церемонія була крихітна – всього пастор, один свідок та молодята. Для Памели це вже п’ятий невдалий шлюб.

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