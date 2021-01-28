Винен локдаун: 53-річна Памела Андерсон вийшла заміж за свого охоронця. ФОТО

Американська фотомодель та акторка Памела Андерсон у черговий раз вискочила заміж. Обранцем 53-річної білявки став її власний охоронець Ден Хейхьорст.

Почуття між ними спалахнули під час локдауну, коли Пем із Деном вимушено були разом 24/7.

Про це повідомляє TMZ з посиланням на The Daily Mail.

Памела і Ден одружилися фото з instagram

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Навіть не маленька, а крихітна весільна церемонія відбулася на Різдво у дворі канадського будинку Андерсон. Через карантинні обмеження, крім самих молодят, на ній були присутні місцевий пастор та один свідок.

Але, зі слів Памели, рідні та друзі з обох сторін схвалили їхній союз.

Під час локдауну 53-річна зірка закохалася в свого охоронця

Андерсон у черговий раз стала нареченою

Нагадаємо, минулий раз Андерсон виходила заміж рік тому, за кінопродюсера Джона Пітерса. Але менш ніж за два тижні пара розійшлася, не встигнувши навіть оформити свій шлюб офіційно.

Відтак, якщо не рахувати "старого дурня" Пітерса, то Ден Хейхьорст - четвертий чоловік Памели, але цей шлюб для неї п'ятий. Зірка була заміжня за музикантами Томмі Лі та Kid Rock, а з продюсером Ріком Саломоном одружувалася двічі.

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