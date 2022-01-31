"Міс США-2019" кинулася з хмарочоса, лишивши пронизливий допис у мережі

Відома репортерка та адвокатка, "Міс США-2019" Чеслі Кріст вкоротила собі віку, стрибнувши з хмарочоса в Нью-Йорку. Трагедія сталася рано-вранці 30-го січня.

Перед тим, як піти з життя, 30-річна Кріст лишила останній допис у своєму Instagram.

"Хай цей день принесе вам відпочинок та мир", - написала дівчина.

Свій допис Кріст проілюструвала фото з 2019-го фото з instagram

Як повідомляє New York Post, для того, щоби здійснити фатальний стрибок, Чеслі, яка мешкала на 9-му поверсі, піднялася вище. Востаннє її бачили на терасі 29-го поверху. Дівчина була сама.

Про причини, що спонукали Кріст до страшного вчинку, поки нічого не відомо. За словами джерел, вона лишила записку, де написала, що залишає все майно своїй мамі.

Чеслі було 30 років

"Дивовижне світло її краси та сили надихало інших людей по всьому світі. Вона піклувалася, вона любила, вона сміялася і сяяла", - говориться в заяві рідних дівчини.

"Чеслі уособлювала любов та служила іншим, як своєю роботою адвокатки, борючись за соціальну справедливість, як "Міс США" та як ведуча каналу EXTRA. Але, найважливіше, як донька, сестра, подруга, менторка та колега - і ми знаємо, що слід, який вона лишила, житиме", - додали вони.

Красуня стрибнула з 29 поверху

У інтерв'ю кількарічної давнини та в своєму Facebook Чеслі неодноразово торкалася теми психологічного здоров'я. Вона розповідала, що працює з консультанткою, яка допомагає їй справлятися зі стресом, смутком чи сильними навантаженнями.

"Коли я не спілкуюся з моєю консультанткою, я вечір кожного дня проводжу таким чином, щоби просто зменшити напругу. Я відключаюся, вимикаю свій телефон, не відповідаю на повідомлення. Просто сиджу та дивлюся улюблені фільми", - ділилася дівчина.

Кріст старалася проводити чіткі кордони між роботою та особистим життям, а також сумлінно дотримуватися режиму дня і тренувань. Одним із її правил було вставати за сигналом будильника о 6:45.

Свій стрибок у безодню Чеслі здійснила приблизно о 7:15.

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