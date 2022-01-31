33-річна Ріанна чекає на первістка: перші ФОТО вагітної співачки

Барбадоська співачка Ріанна, котрій неодноразово приписували вагітність, цього разу таки при надії.

Уже чималий животик 33-річна зірка хоробро оголила під час прогулянки в Нью-Йорку з бойфрендом, A$AP Rocky.

Про це повідомляє People.

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Нагадаємо, животик у Ріанни пильні фани вгледіли у грудні. Проте артистка дуже переконливо віджартувалася.

Як відомо, Рірі не приховувала, що хоче не одну дитину, а трьох-чотирьох.

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