33-річна Ріанна чекає на первістка: перші ФОТО вагітної співачки
31 січня 2022, 17:25
Барбадоська співачка Ріанна, котрій неодноразово приписували вагітність, цього разу таки при надії.
Уже чималий животик 33-річна зірка хоробро оголила під час прогулянки в Нью-Йорку з бойфрендом, A$AP Rocky.
Про це повідомляє People.
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Нагадаємо, животик у Ріанни пильні фани вгледіли у грудні. Проте артистка дуже переконливо віджартувалася.
Як відомо, Рірі не приховувала, що хоче не одну дитину, а трьох-чотирьох.
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