Ріанна прокоментувала приписану їй вагітність

33-річну американську співачку Ріанну вкотре запідозрили у вагітності.

Приводом для цього стали світлини з церемонії присвоєння виконавиці звання Героїні на її рідному Барбадосі. Фани впевнені, що в артистки буцімто вже видно животик.

Напевно, прихильники співачки думають, якщо вона тримається за живіт, значить, вагітна фото instagram@nueva_mujer

Звісно, коли є чутки про вагітність, на соски ніхто уваги не звертає фото i nstagram@k104fm

Водночас сама співачка заперечує такі домисли. Багаторазова володарка Grammy навіть відповіла на повідомлення підписниці у дірект Instagram, коли та запитала, чи може прийти на вечірку з нагоди народження дитини.

"Ха! Припиніть це. Ви не прийшли на перші 10 вечірок! Але кожного року продовжуєте мене розмножувати, чорт забирай!", – жартома написала співачка.

Можливо, фани артистки час від часу вбачають вагітність через інтерв’ю Ріанни. У 2020 році вона відверто розповіла Vogue, що таки планує дітей найближчим часом.

Нагадаємо, Ріанна зустрічається із 32-річним американським репером ASAP Rocky. Пара разом вже близько 2 років. До цього красуня мала стосунки з мільярдером Хассаном Джамілем із Саудівської Аравії, який навіть кликав її заміж.

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