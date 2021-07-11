Солістка Kazka Заріцька оголосила, що є квір-людиною

Співачка Олександра Заріцька повідомила, що не належить до гетеросексуальних/цисгендерних людей, а є "квіром".

Заяву щодо своєї гендерної ідентичності солістка гурту Kazka зробила в розмові зі "Світським життям".

"Я належу до тих людей, які підтримують прайди та усі меншинства й квір-людей. Я сама себе вважаю квіром", - сказала 28-річна Саша.

"Узагалі, квір-люди - люди, які трішки нестандартні в усіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти й за яку треба стояти та битися, якщо треба", - додала співачка.

Саша - квір-людина фото з instagram kazka

Як відомо, слово "квір" позначає людей, що мають відмінну від гетеросексуальної орієнтацію, тих, хто не ідентифікує себе з конкретною статтю чи сексуальністю.

Також слово"квір"можуть використовувати як синонім поняття "представник ЛГБТ-спільноти", або ж вживати щодо людей, які не хочуть ідентифікувати себе з конкретною статтю чи сексуальністю. В останньому випадку ідентифікація квір-людини виходить за рамки бінарності "чоловік - жінка".

Коментуючи нещодавній камінг-аут свого друга Melovin, Заріцька підтвердила, що знала про його нетрадиційну орієнтацію.

"Звичайно, я знала про це, його бісексуальність, і я знала, що він зробить такий крок. Я пам’ятаю, він думав, як це зробити. І саме без слів, як ми усі бачили. Я знаю, що багато людей все життя не можуть розповісти батькам, нікому. Melovin - дуже сміливий чоловік. Чи більше таких сміливих людей, тим швидше ми покажемо, що це нормально", – наголосила вона.

Нагадаємо, на підтримку Melovin публічно виступила співачка Злата Огнєвіч. У коментарях же до резонансного допису артиста в Instagram лишив схвальний коментар Філіп Кіркоров.

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