Андрій Шевченко: Ми захищаємося. Ми боремося. Ми мусимо. Ми не маємо іншого вибору

Футболіст Андрій Шевченко пригадав, як він дізнався про те, що росія розпочала війну проти України. Спортсмен розказав про своїх рідних, які зараз перебувають у небезпеці, і про те, за що бореться і продовжить боротися український народ.

Шевченко поговорив про це зі своїм давнім другом, ексфутболістом Джеймі Реднаппом для Sportsmail, пише The Daily Mail.

Так само, як тоді, коли він розповідав про війну на італійському телебаченні, під час цього інтерв'ю 45-річний спортсмен теж не зміг стримати сліз.

"Я спав. Мені подзвонили. Це була моя мама. Вона... Вона сказала: "Війна почалася". Ми не могли повірити, що росія піде на цей крок та розпочне війну. Ми були в шоці", - пригадує Андрій ранок 24-го лютого.

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Шевченко вважає своїм обов'язком розказувати світові правду про війну фото getty images

"Ти відчуваєш падіння кожної бомби, бо будинок трясеться. Ось що таке війна зараз. Вона на тому етапі, коли росіяни оточують місто і просто бомбардують. Вони не зупиняються. Це безжально", - зізнався спортсмен.

Зі слів Андрія, його рідні залишаються в Україні, але мама, в якої є проблеми зі здоров'ям, бодай виїхала з Києва в більш безпечне місце. Деякі з його друзів - на передовій.

"Вони відстоюють нашу свободу. Ми захищаємося. Ми боремося. Ми мусимо. Ми не маємо іншого вибору", - підкреслив футболіст.

"Ми боремося за наш вибір, за нашу свободу, за нашу демократію. Коли ти бачиш, як люди на вулицях виходіть голіруч зупиняти танк, це так сильно. Ми захищатимемося до кінця. Росії тут не раді", - зазначив Андрій.

Шевченко вважає, що більшість людей у росії просто не знає всієї правди, тому єдине, що він повторює своїм друзям із країни-агресора: "Виходьте на вулиці".

Cтарший син спортсмена, 17-річний Джордаж ходив із ним на мітинг на підтримку України фото з instagram шевченка

"Я повністю погоджуюся з відстороненням російських спортсменів від (міжнародних) змагань, доки війна не припиниться", - запевнив він.

"Ми маємо тиснути. Російський президент - я не бажаю називати імені цієї істоти - каже, що це "спецоперація". Це не спецоперація. Це вбивство безневинних. Це люди в оточенні. Це міста бід бомбардуванням", - сказав спортсмен.

Прокоментував Шевченко і те, що власник "Челсі", російський мільярдер Роман Абрамович через війну опинився під санкціями, і те, що фани клубу на знак підтримки скандували його ім'я під час нещодавнього матчу в Бернлі.

"Історію, створену "Челсі", неможливо скасувати. Фани "Челсі" завжди будуть на боці клубу, бо люблять клуб. Я знаю, що це складний момент. Але також моя позиція така, що, враховуючи, що відбувається в моїй країні, я хочу просити кожного виконати свою роль. Пам'ятати, що найважливіше. Я хочу одного: принести мир у мою країну, зупинити вбивства безневинних дітей, зупинити вбивства дітей", - підкреслив він.

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Як пояснив Андрій, зараз він зосереджений на своїй країні, тож спорт для нього є питанням другорядним. Відтак футболіст не став прямо відповідати на питання, чи не вважає він, що "Челсі" має бути продано якнайшвидше.

"Я розумію, що відбувається з "Челсі". Розумію. Заради добра клубу та фанів ця ситуація має бути вирішена. Я сподіваюся, так і буде. Але я зосереджуюся на Україні", - підсумував він.

Нагадаємо, Шевченко пообіцяв поселити двох дітей-біженців із України в своєму лондонському будинку.

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