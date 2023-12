"Нам потрібна ваша допомога": Шевченко не стримав сліз, розповідаючи італійцям про війну в Україні

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко з'явився на італійському ТБ, розповівши про жахи, що кояться зараз в Україні. Спортсмена душили сльози.

"Моя мама, моя сестра та інші родичі досі в Україні, я розмовляю з ними щодня. Залишитися - це був їхній вибір", - цитує Андрія, який говорив італійською, видання The Sun.

"Я не можу без сліз дивитися на те, що відбувається зараз із моєю країною. Вони розказують мені, що відбувається в Україні, як бомблять міста, як убивають дітей та старих", - додав він.

"Quando sono arrivato in Italia sono stato accolto come uno di voi, sento l'Italia come seconda patria. Vi chiedo perfavore di aprire cuore alla mia gente di aiutare donne e bambini"



Le parole di Andriy #Shevchenko (@jksheva7), voce e simbolo dell'#Ucraina. @chetempochefa pic.twitter.com/9Ihjf52bBm