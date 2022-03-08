"Нам потрібна ваша допомога": Шевченко не стримав сліз, розповідаючи італійцям про війну в Україні

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко з'явився на італійському ТБ, розповівши про жахи, що кояться зараз в Україні. Спортсмена душили сльози.

"Моя мама, моя сестра та інші родичі досі в Україні, я розмовляю з ними щодня. Залишитися - це був їхній вибір", - цитує Андрія, який говорив італійською, видання The Sun.

"Я не можу без сліз дивитися на те, що відбувається зараз із моєю країною. Вони розказують мені, що відбувається в Україні, як бомблять міста, як убивають дітей та старих", - додав він.

"Quando sono arrivato in Italia sono stato accolto come uno di voi, sento l'Italia come seconda patria. Vi chiedo perfavore di aprire cuore alla mia gente di aiutare donne e bambini"



Le parole di Andriy #Shevchenko (@jksheva7), voce e simbolo dell'#Ucraina. @chetempochefa pic.twitter.com/9Ihjf52bBm — Rai3 (@RaiTre) March 6, 2022

На думку Шевченка, росію потрібно "переконати припинити вогонь, знайти дипломатичне рішення та зупинити війну".

Італію футболіст назвав своїм другим домом, який свого часу відкрив перед ним своє серце. Тепер Андрій просить зробити те саме для його співвітчизників.

"Зараз я прошу вас: відкрийте ваші серця для мого народу, нам потрібна ваша допомога... зробіть так, щоби вони відчували те саме, що і я. Від усіх уже надходить багато тепла, я знаю, але я прошу більшого", - зазначив спортсмен.

"Україна бажає бути частиною Європи, це було наше рішення як народу. Зеленський - чудовий президент, який веде нас до нашої незалежності та нашої свободи", - додав Шевченко.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:

Шон Пенн про Зеленського: Я став свідком нової для сучасного світу мужності, гідності та любові

"Іди нах*й та вертайся додому, путін": на церемонії Spirit Awards у США підтримали Україну

"Борються за свій народ проти жорстокої тиранії": Стінг підтримав Україну та закликав зупинити війну