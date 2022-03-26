Хливнюк отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу

Марія Ткаченко — Субота, 26 березня 2022, 10:40

Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку війни служив у теробороні, а нині - в патрульній поліції, отримав поранення.

Тим не менш, артист не втратив бойового духу та навіть пожартував про "щасливий 300" у своєму Instagram.

 
Якнайшвидшого одужання, Андрію!
фото з instagram хливнюка 
 
 
 

Нагадаємо, раніше Хливнюк звертався до росіян із закликом кидати зброю та рятувати свої життя.

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