Хливнюк отримав поранення внаслідок мінометного обстрілу
Лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку війни служив у теробороні, а нині - в патрульній поліції, отримав поранення.
Тим не менш, виконавець хіта "Червона калина" не втратив бойового духу та навіть пожартував про "щасливий 300" у своєму Instagram.
У сторіс Андрій показав, як зараз виглядає його обличчя. Схоже, його поранено у щоку.
Нагадаємо, раніше лідер гурту "Бумбокс" звертався до росіян із закликом кидати зброю та рятувати свої життя.
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