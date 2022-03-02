"Закликаємо чоловіків не ховатись та підло не виїжджати за кордон": лідер "СКАЙ" став до зброї

Гурт "СКАЙ" звернувся до українських чоловіків із закликом не тікати від війни, а ставати на захист своєї країни. Приклад показав сам фронтмен Олег Собчук.

"Зараз важливо задати собі єдине питання: "Чим я можу допомогти Україні?" Хто чим може, хто що вміє - всі РАЗОМ до ПЕРЕМОГИ! За Україну, за наших дітей, за нашу свободу, за нашу землю, за нашу незалежність! Закликаємо чоловіків не ховатись та підло не виїжджати за кордон, а ставати на захист нашої країни, це ваш прямий обов'язок перед державою, перед народом, перед вашими родинами! Територіальна оборона чекає на вас!", - написали в Instagram колективу.

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"Жінки - ви берегині миру на нашій землі, ДЯКУЄМО вам, що робитиме все, що в ваших силах по всіх напрямках, щоб допомогти нашим ГЕРОЯМ! Ми всі зараз на одному спільному ФРОНТІ! Пишаємось своїм народом, гордість переймає за українців, за наш спільний дух!", - додається в заві.

Собчук запостив відео себе зі зброєю та запевнив, що в Тернополі все спокійно, і ми неодмінно переможемо.

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Нагадаємо, Олена Мозгова, чий чоловік, Девід Аксельрод зараз у територіальній обороні, вважає чоловіків, що зараз виїздять за кордон чи бодай до Карпат, "конченими тарганами" та "сцикливими щурами".

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