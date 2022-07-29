Зеленська відповіла на критику фотосесії для Vogue

Перша леді Олена Зеленська відповіла на критику фотосесії для американського Vogue, у якій вона взяла участь разом із чоловіком Володимиром Зеленським.

Про ставлення до негативних коментарів, а також про підвищену увагу до себе Зеленська розповіла в інтерв’ю BBC.

"Авжеж, я в мирному житті не звикла до надмірної уваги. Але тут в Україні зараз кожен на своєму фронті. Я використовую будь-яку можливість, аби вийти на публіку, поспілкуватися з якомога більшою кількістю людей, щоб розповідати інформацію, правду про Україну. Тому тут не може бути ніяких сентиментів. Це – робота і я мушу її виконувати", – сказала вона

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"Ви знаєте, ще раз повторюся, що використовую будь-яку можливість, щоб говорити про війну. Це була величезна можливість, бо Vogue читають десятки мільйонів людей по усьому світу… І говорити з ними напряму, це був мій обов’язок… Авжеж критика буде завжди. В будь-якому моменті. Але я стою на тому, що краще щось зробити і отримати критику, ніж не робити нічого", – розповіла перша леді.

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Нагадаємо, через позу на одній з фотографій цієї зйомки Зеленську розкритикували в мережі. Однак на підтримку першої леді започаткували флешмоб, до якого приєдналося, зокрема, чимало відомих українок.

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