"Вірю в нашу Перемогу": 48-річний ексдинамовець Ващук вступив у Нацгвардію
Колишній футболіст Владислав Ващук оголосив, що став солдатом Національної гвардії України у складі бригади наступу "Буревій".
48-річний ексдинамовець, який на початку повномасштабного вторгнення два тижні провів у підвалі в Гостомелі, показався у формі і запевнив, що вірить у нашу перемогу.
"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу", - написав Владислав у Facebook.
"Я бачив "русский мир" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!", - заявив спортсмен.
Нагадаємо, 15 днів Ващук із сином і дочкою просидів у підвалі свого будинку в Гостомелі, рятуючись від обстрілів росіян.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
"Його батько в ТрО, а це падло в Пітері": Ярмоленко та Алієв засудили мовчання Тимощука
"Дещо почав здавати": Положинський через 8 місяців у війську розповів, чому не стане офіцером
"Тут важкий безперервний бій": Положинський представив щемливу композицію, яку написав на фронті