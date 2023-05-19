"Вірю в нашу Перемогу": 48-річний ексдинамовець Ващук вступив у Нацгвардію

Колишній футболіст Владислав Ващук оголосив, що став солдатом Національної гвардії України у складі бригади наступу "Буревій".

48-річний ексдинамовець, який на початку повномасштабного вторгнення два тижні провів у підвалі в Гостомелі, показався у формі і запевнив, що вірить у нашу перемогу.

"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі і рідні ще досі в шоці. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу", - написав Владислав у Facebook.

Ващук, який свого часу грав також і за московський "Спартак", пішов боронити Україну

"Я бачив "русский мир" на власні очі і буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув. І коли прийде час, то я зможу точно відповісти - що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!", - заявив спортсмен.

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Нагадаємо, 15 днів Ващук із сином і дочкою просидів у підвалі свого будинку в Гостомелі, рятуючись від обстрілів росіян.

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