Квіткова у золотому міні з корсетом полизала торт з нагоди 25-річчя. ФОТО

9-го липня блогерці Даші Квітковій виповнилося 25 років.

Спеціально до цього дня вона підготувала нові ефектні фото - у золотій сукні та з червоним тортом у вигляді серця.

Також ювілейний тортик Даші був прикрашений фразою "Cute but cancer" (Мила, але рак). Цей напис трішки спантеличив фоловерів блогерки, адже не всі одразу зрозуміли, що вона мала на увазі свій знак зодіаку.

Квіткова полизала свій торт на камеру

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"Я вдячна усім за привітання та увагу🤭 Сподіваюсь, ви пристебнули ремені, бо глава, яка буде розносити - не планує завершуватися 🤫 летимо далі", - написала Квіткова.

Сподіваємося, Даша не лише його лизала, а й їла

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Нагадаємо, останнім часом Даші приписували роман із відомим блогером, який вона спростувала.

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