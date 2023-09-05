"Може, це трохи егоїстично": Зеленська про те, як на сім'ю впливає війна та розлука з чоловіком і батьком

Перша леді Олена Зеленська не приховує, що вона та діти під час повномасштабної війни не мають змоги проводити багато часу з чоловіком та батьком, і їхній родині складно.

Своїми почуттями вона відверто поділилася з ВВС.

"Може, це трохи егоїстично, але мені поруч потрібен мій чоловік, не історична постать", - зізналася Олена.

6-го вересня в Олени та Володимира Зеленських буде 20-та річниця шлюбу фото з instagram зеленської

Перша леді не сумнівається, що зрештою вона та її рідні пройдуть це непросте випробування.

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"Ми з моїм чоловіком не живемо разом, сім'я роз'єднана. В нас є можливість бачитися, але не так часто, як нам би хотілося. Мій син сумує за своїм батьком", - поділилася Олена.

"Але ми залишаємося сильними, в нас є сила, як емоційна, так фізична. І я певна, ми впораємося з цим разом", - запевнила вона.

Один із психологічно тяжких моментів зараз - це неможливість планувати своє життя.

Олені хотілося би, щоби Володимир був поряд із нею, хоча це і "трохи егоїстично"