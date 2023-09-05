"Може, це трохи егоїстично": Зеленська про те, як на сім'ю впливає війна та розлука з чоловіком і батьком
Перша леді Олена Зеленська не приховує, що вона та діти під час повномасштабної війни не мають змоги проводити багато часу з чоловіком та батьком, і їхній родині складно.
Своїми почуттями вона відверто поділилася з ВВС.
"Може, це трохи егоїстично, але мені поруч потрібен мій чоловік, не історична постать", - зізналася Олена.
Перша леді не сумнівається, що зрештою вона та її рідні пройдуть це непросте випробування.
"Ми з моїм чоловіком не живемо разом, сім'я роз'єднана. В нас є можливість бачитися, але не так часто, як нам би хотілося. Мій син сумує за своїм батьком", - поділилася Олена.
"Але ми залишаємося сильними, в нас є сила, як емоційна, так фізична. І я певна, ми впораємося з цим разом", - запевнила вона.
Один із психологічно тяжких моментів зараз - це неможливість планувати своє життя.
"Мені боляче бачити, що мої діти не будують жодних планів. У такому віці, молодь. Моїй доньці 19. Вони мріють про подорожі, про нові враження, емоції. В неї немає такої можливості", - пояснила Зеленська.
"Існують обмеження в часі, в яких ти можеш собі щось дозволити, вони існують, і ми якось намагаємося жити в них", - додала вона.
Зі слів Олени, вона має велику надію на перемогу України та віру у свого чоловіка.
"Я вірю в нього. І я його підтримую. Я знаю, що йому вистачить сили. Гадаю, будь кому з тих, кого я знаю, було би значно складніше в цій ситуації. Він - справді дуже сильна та стійка людина. І його стійкість - це те, що всім нам зараз потрібно", - сказала вона.
Нагадаємо, в червні перша леді розкрила свій несподіваний лайфхак: побутову справу, яка є для неї своєрідною заспокійливою медитацією.
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