"Не бив, не мучив": Вінницька про те, чому розходилася з чоловіком, неготовність всиновити та вживання мухоморів

Співачка Альона Вінницька зізналася, що її стосунки з чоловіком, музикантом Сергієм Большим не можна охарактеризувати словом "штиль". Декілька років тому пара навіть розходилася і понад 2 роки мешкала нарізно.

Чи боїться вона розлучення та чому ревнує свого благовірного, Альона розповіла "Слава +".

Як запевнила 49-річна екс-"ВІА Гра", причиною перерви в стосунках із Сергієм було не те, що вона буцімто довго терпіла якусь кривду, а потім їй урвався терпець.

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"...Мене ж ніхто не бив, не мучив, нічого зі мною не робив. Ну там, можливо, щось своє терпілось, що мені не подобалося. Ми всі щось терпимо в стосунках", - заявила Альона.

Альона та Сергій одружені вже 29 років

"Якщо ми не вміємо одне одного терпіти, то нічого не буде, тому що ми - дві різні людині, і це крапка. Не треба вигадувати якусь іншу половинку, яка буде от прям така як ти. Не буде вона така як ти. Може, з роками ви будете схожі і вам дотикатись одне до одного буде легше, але насправді ви все одно будете різними людьми", - продовжила вона свою думку.

На думку Вінницької, в стосунках слід бути дуже дбайливим, адже кожна людина - це окремий світ, і можна дуже сильно образити одним словом.

"На жаль, в моїх стосунках із Сергієм було все. Все, на чому можна просто вивчати, як можна і як не можна. Тому що, вибачте, з 18 років, без досвіду взагалі якихось стосунків, ми пройшли просто весь цей шлях, коли було і "Боже, як було класно", а потім все було погано, а потім якось рівно. Тобто все-все-все, що є, все це ми пройшли і проходимо далі, ніхто ще не зупинився і невідомо... У наших стосунках не штиль. Не штиль, не штиль і поки що ні", - сказала виконавиця.

Стосунки пари пережили чимало трансформацій і навіть ставали на паузу, і "штиль" ще не настав

Альона вважає, що трансформація з роками кохання у звичку - це природний хід речей.

Це завжди буде звичкою. Воно (кохання) завжди перейде в стан звички. В цьому нічого страшного немає, не треба цього боятись. Тому що ну як виможете не звикнути до людини, з якою ви живете 10, 15, 20 років? Ви просто нормальним чином звикнете до неї. Але якщо ви втрачаєте повагу до людини, напевно, там уже й починається щось не дуже гарне", - зазначила вона.

Співачка не приховує, що вона дуже ревнива, але працює над цим. На думку Альони, чоловік "так влаштований", що завжди дивитиметься на інших жінок, але коли він робить це у її присутності, її це ображає і відчувається як брак поваги.

"От якщо мене тут не буде, дивись на кого хочеш. А коли я поруч - будь ласочка...", - пояснила Вінницька, зауваживши, що, напевно, не змогла би пробачити зраду.

Коли Вінницької нема поруч, чоловікові дозволяється дивитися на інших

Дітей у них із Сергієм поки нема, і Альона, принаймні, зараз, не готова розглядати усиновлення.

"Ні. Не готова просто і все. От я відчуваю, що я не готова полюбити. А треба любити, от просто варіантів інакших немає. Справа в тому, що жінка, коли народжує, десь там зверху жінці дається неймовірна любов до дитини, навіть якщо до цього вона дітей не любила. Я не впевнена поки що. На сьогодні так. Як воно буде завтра, післязавтра, я не знаю", - зізналася зірка.

А ще Вінницька розкрила свій секрет емоційної стабільності, гарного вигляду та самопочуття.

"Я не приймаю ніяких ліків, тому що я їх приймала в 2014-му році і мені не сподобалося. Тому я приймаю природний препарат чудовий... Це мухомори. Це мікродозинг називається, це природне заспокійливе, яке ще й лікує тебе, омолоджує і все таке інше. Там взагалі наркотичного нічого нема. Це мікродозинг, це маленькі капсули, це офіційно продається", - підкреслила вона.

Нагадаємо, якось Вінницька розповідала, що для неї дієвим антистресом також є плетіння гачком.











