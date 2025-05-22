Шведський бойфренд,"хороші руські" і відсутність дітей: цікаве про зірку "Слуги народу" Катерину Кістень

Катерина Кістень - 45 річна заслужена артистка України і кавалерка Ордену княгині Ольги ІІІ ступеня.

Катерина найбільш відома своїми ролями у телехітах "Слуга народу" , Свати" і "Коли ми вдома".

Зараз акторка проживає у Швеції та намагається побудувати там карʼєру. А що ще відомо про зірку "Слуги народу"? ТаблоID розповість цікаві факти з біографії Катерини Кістень. Читайте про її шведського бойфренда, ставлення до "хороших руських" та через що не має дітей.

Артистка з дитинства

Акторка Катерина Кістень в дитинстві обожнювала бешкетувати і розігрувати батьків. Одним із розіграшів був прокинутися раніше батьків, одягнути шкільну форму, лягти в ліжко, накрившись ковдрою, і прикидатися сплячою.

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"Але найсмішніше - якщо вона заходила завчасно і заставала мене зненацька, у колготках, натягнутих тільки на одну ногу. Я відразу в сльози і виганяла її: "Іди геть, я ще не сховалася!". Страшенно страждала, що сюрпризу не вийшло. Цю особливість - ніколи не показувати недороблену роботу - я перенесла і в доросле життя", - ділилася Катерина.

Маленька Катерина Кістень зі своїми батьками Фото з сайту Караван

Актриса зізнавалася, що пустощі супроводжували усе її дитинство. А найулюбленішим її розіграшем було удавати, що на неї впливають телевізійні сеанси гіпнозу Кашпіровського.

"Тобто створювалося повне відчуття, що я чи то впадаю в транс, чи то засинаю. Робила я це для того, щоб подивитися на реакцію батьків. Вони, звісно, починали пошепки перемовлятися між собою: "Невже на неї це все впливає?" - пригадувала артистка.

Катерина була маленькою бешкетницею Фото з сайту Караван

Після того, як Катя входила в транс, батьки обережно брали її на руки й несли в ліжко. У той час мала бешкетниця закушувала до крові губу, щоб не пирснути сміхом.

До речі, батьки й досі вірять, що то було по-справжньому, хоч Кістень і спростовувала це багато разів.

Мрія про кар'єру співачки

Дитинство Катерини Кістень було музичним. Тато актриси - меломан, тож її юні роки пройшли під хорошу музику. Катерина вважає, що захопилася співом саме завдяки цьому.

Під час навчання в Київському училищі культури Кістень з подругою випадково зайшли в аудиторію, де, як згодом з'ясувалося, репетирував викладач з естрадного факультету. Він попросив їх підійти до рояля і заспівати гаму. У подруги не вийшло, а от Кістень заспівала. Тоді ж викладач запропонував акторці походити до нього на заняття.

Колись Катерина мріяла про карʼєру співачки Фото з сайту

"Це була історія стосунків композитора з виконавцем-початківцем. Він навчав мене манері співу, як здолати найвищу або найнижчу ноту, писав для мене пісні. Якоюсь мірою я була його музою. І ось з однією з його пісень, яку за жанром можна визначити як щось середнє між джазом і блюзом, він запропонував поїхати на цей конкурс", - розказувала Катя.

Цим конкурсом була "Червона рута". Проте з ним не склалося. Катерина "завалила" проби, що її дуже засмутило, але кинути співати вона не полишила.

До великої війни Кістень співала на театральній сцені, а "мрії про співочу кар'єру поступово відійшли на другий план".

До речі, Катерина Кістень брала участь у шоу "Х-фактор", де вразила суддів своїм виконанням.

Дитинство в душі

Катерина Кістень ділилася, що не відчуває себе на свій біологічний вік. Вірогідно, справа в акторської професії, адже треба довіряти режисерові і бути відкритим, безпосереднім. А також вірити у пропоновані обставини, які є вигадкою, і включати фантазію. Мовляв, саме так цей світ сприймає дитина.

Катерина не відчуває себе на свій вік Фото з Facebook

"На скільки років я себе почуваю? Цей вік ніколи не відповідає біологічному. Можливо, років на двадцять. А іноді - і того менше. Особливо коли дурію, балуюся. А буває, раптом як розплачуся! Навіть люди зі сторони кажуть: як дитя мале", - розповідала зірка.

Шведський бойфренд

Після початку великої війни акторка Катерина Кістень поїхала в Стокгольм, Швеція. Там артистка перебуває під тимчасовим захистом, паралельно працює та інтегрується у суспільство.

Окрім карʼєрних можливостей і безпеки, Катерина там зустріла ще й коханого. В інтервʼю 2024 року Славі Дьоміну Кістень ділилася тим, що вже 2 роки перебуває у стосунках.

Акторка зустріла кохання у Швеції Фото Tanya Zemlianskaya

"Все сталося в Швеції. Хто б міг уявити, що ця людина буде шведом і ми спілкуватимемось англійською. До того ж з усіма цими труднощами, ментальностями й мовами… Ми закохалися англійською мовою. Але це говорить про те, що це розуміння на іншому рівні", - розповідала артистка.

Акторка зізнавалася, що кохає цю людину і планує розпочати жити з ним разом.

Чоловік Катерина Кістень не "абсолютний швед", бо його батько родом з Алжиру. Коханий акторки з гарячою кровʼю, але вільний від усіх правил і традицій.

Ставлення до росіян

Катерина зізнавалася, що зустріла у Стокгольмі багато росіян і відчуває складнощі у питанні ставлення до них. Зірка "Слуги народу" розказала, що спілкується із ними і вважає їх нормальними людьми, адже вони проти війни і підтримують Україну, збираючи гуманітарну допомогу. Тож дорікнути "хорошим руським" вона не може.

У Стокгольмі Катерина подружилася з росіянами Фото з Facebook

"Вони страждають більше, ніж ми тут (у Швеції - ред.), тому що це все їх стосується більше, ніж будь-кого. Вони всі несуть за це внутрішню відповідальність. Вони всі включилися в роботу гуманітарну. Я просто бачу постійно ці очі, і я не можу такій людині сказати: "Гей ти, росіянине", - пояснила Кістень.

До того ж Катерина поважає російських акторів, котрі публічно проти війни і виїхали. А ті, хто залишився, не можуть нічого вдіяти проти машини пропаганди. Мовляв, протестувати - "означає убити себе, засунути себе за ґрати, знищити свою сім'ю", а Катерина "не може таке пропонувати людям".

Відсутність дітей

45-річна акторка до стосунків із шведським бойфрендом довго зустрічалася із Ростиславом, проте дітей у них спільних так і не народилося. Тоді Катерина наголошувала, що не мала на це часу, бо на першому місці у неї була карʼєра.

А от у минулорічному інтервʼю поділилася тим, що народження дітей - непросте питання для неї і що чайлдфрі - не її психологія.

Відсутність дітей у Катерини Кістень - не про чайлдфрі Фото з Facebook

"Це не моє рішення, і не моя свідомість. Було до певного часу, але я давно вже розумію, що ні, це не так. Але в мене є просто страх, що вік. І тут є таке, якщо вже серйозно про це говорити, тут є багато ризиків", - наголосила артистка.

Зірка фільмів і серіалів Катерина Кістень натякнула, що відсутність дітей про біологію, анатомію та психологічний вік. А також додала, що давно вже готова народити дитину.

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