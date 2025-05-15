Шлюб із аб'юзером, болючий перший спогад і аварія: цікаве про актрису Олесю Жураківську

51-річна Олеся Жураківська - народна артистка України, нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня, і одна із найбільш впізнаваних українських акторок.

Жураківська має чимале портфоліо, а її ролі у телехітах "Кріпосна", "Перші ластівки" і "Мама" полюбилися глядачам. Окрім акторської кар'єри, Олеся з 2023 року очолює Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.

Про особисте життя Олеся Жураківська говорить мало, проте ТаблоID зібрав цікаві факти з біографії акторки. Читайте про те, як вона вперше закохалася, яку першу освіту має і як тікала від чоловіка-аб'юзера з Москви, а також багато іншого.

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Болючий перший спогад

Акторка Олеся Жураківська пригадує дитинство із теплом. Проте її перший спогад, коли вона усвідомила себе, був болючим. У півтора року акторці вирізали апендикс, до того ж із розривом. Те, як вона це пройшла, вона й досі пам'ятає детально.

"Увечері в мене дуже болів живіт, мама, намагаючись утішити, читала казку. Коли стало нестерпно боляче, сусід посадив нас у свою машину і мене повезли в лікарню. Слава богу, встигли врятувати: гнійний перитоніт", - пригадала артистка.

Маленька Олеся Жураківська із мамою Фото з сайту Караван

Олеся пригадує, як прокинулася в палаті, прив'язана до ліжка, а батьків не було поруч. Їсти їй не дозволяли нічого, окрім печених яблук. Коли Жураківську виписали з лікарні, вона "стала на коліна біля плити, відчинила духовку і зжерла всю каструльку печених яблук - до такої міри зголодніла".

Перша закоханість

Перша закоханість трапилася у житті Олесі Жураківської, коли їй було 15 років. Це був хлопець Слава, старший на 2 роки, котрий переїхав із батьками з Прип'яті після аварії на ЧАЕС. Олеся ділилася, що він здавався їй "хлопцем небесної краси", на фоні котрого вона відчувала себе "потворною".

Пізніше виявилося, що хлопець почував себе так само. Він вважав Жураківську привабливою настільки, що коли бачив її - у нього траплявся "параліч".

Леся наголошує, що не варто "навішувати на себе ярлики" Фото з сайту Караван

"Щоранку я їздила в технікум легкої промисловості, а він спеціально виїжджав раніше, щоб встигнути сісти зі мною в один автобус. Мені здається, якби друзі нам зі Славою тоді не допомогли, ми б так і ходили вулицею і тільки дивилися одне на одного", - розказувала акторка.

Після того Слава і Олеся певний час не розлучалися. Жураківська зізнавалася, що хлопець дуже вплинув на неї і її смаки.

"Наприклад, відкрив мені Led Zeppelin, Pink Floyd, Dire Straits. Батьки в мене такої музики не слухали. Вони захоплювалися іншою, але теж прекрасною, - The Beatles, ABBA", - пояснила зірка.

Технологиня швейного виробництва

Зірка фільмів і серіалів Олеся Жураківська за першою освітою - технологиня швейного виробництва. Чому так? Насправді річ у тім, що акторка з мамою вирішили, що необхідно мати "земний" фах, котрий при будь-яких життєвих обставин зможе дати можливість заробляти.

"І, природно, шиття до такого ремесла точно належить. Мама пропрацювала все життя в пошитті одягу і як ніхто знала, що це таке", - пояснила Жураківська.





Пізніше Олеся вступила у московський театральний інститут ГІТІС Фото з сайту Караван

Закінчивши вісім класів на відмінно, вона вступила до Київського технікуму легкої промисловості і 4 роки навчалася, отримувала підвищену стипендію, шила на замовлення і паралельно танцювала. Разом із дівчатами-однокурсницями Олеся підробляла у підтанцовці артистів.

Шлюб із аб'юзером

Зі своїм колишнім чоловіком Олеся Жураківська познайомилася у студентські роки, під час навчання у московському ГІТІС. Він був заможним кавказцем із гарячою кров'ю, котрий залицявся до акторки "як ніхто інший". Пристрасть і шалене кохання згодом перетворилися на ревнощі, контроль та насильство.

"Чоловік був патологічним ревнивцем. Йому не подобалося все: що я посміхаюся, що в мене гарний настрій, що в мене гарне довге волосся і ноги, що вийшла в гарному одязі. І якби тільки на словах!" - зізнавалася Жураківська.

Пізніше чоловік почав бити Олесю. І тоді вона зрозуміла, що він не зупиниться і далі - гірше.

Перший чоловік Олесі Жураківської був абʼюзером Фото з Instagram

Попри те, що Жураківська не прийняла іслам, чоловік контролював її і усе забороняв. До того ж створив такі "нестерпні умови" роботи, що Олесі довелося кинути кар'єру актриси і зосередитися на родині.

Артистка чесно зізнавалася, що дуже кохала чоловіка, хоча й розуміла, що її життя перетворюється на пекло. Рішення піти від нього з'явилося у день її народження, коли акторка затрималася на посиденьках у подруг і прийшла додому пізно. Тоді чоловік настільки лютував, що вона зрозуміла, що не може допустити у майбутньому, щоб її дні народження були настільки нещасливими.

Красуня актриса натерпілася від колишнього чоловіка Фото з Instagram

"Я вийшла з дому зустрітися зі своєю кумою. Водій мене привіз, я сіла на пароплав, попливла в парк Горького. І після водій мене не знайшов. Повернулася додому тільки о шостій ранку. Це стало крапкою. Тоді в нас жив його брат, і чоловік за мусульманською традицією в присутності родича тричі сказав: "Іди геть", - розповідала про свій досвід артистка.

Чоловік відпустив Олесю. Акторка взяла кота, швейну машинку і повернулася додому у рідний Київ.

Жураківська тяжко переживала розрив, бо було "важко розлучатися з людиною, яку ти, як і раніше, кохаєш, але розумієш, що це єдиний вірний варіант".

У 2024 році акторка, начебто, перебувала у стосунках, проте з ким і інші деталі - достеменно невідомі.

Обожнює подорожувати

Хобі Олесі Жураківської - подорожі. Акторка відвідала чимало країн.

До великої війни артистка ділилася, що вона - людина імпульсу і коли випадали вільні дні, то одразу ж кудись летіла. Улюблене місто Олесі - Рим.

Олеся в долині Деврент в Каппадокії Фото з Instagram

"З-за кордону я завжди везла взуття, враження і кулінарні штуки - спеції, рецепти, сири. Я люблю азійську кухню, італійську. Потім збираю друзів, ділюся враженнями і годую стравами власного приготування. Я намагаюся подорожувати за кожної можливості", - розказувала акторка.

Ледь не загинула в ДТП

У 2020 році акторка Олеся Жураківська потрапила в ДТП, котре назавжди змінило її світосприйняття. Артистка зізнавалася, що тоді зрозуміла, що "від тебе нічого не залежить".

"Я була сама за кермом. Мені назустріч їхало авто і порушило правила, пішло на розворот, налетіло на відбійник і злетіло у повітря", - пригадала Жураківська.

Момент, коли авто летіло прямо на Олесю Скріншот з відео

Горе-водій летів чітко на авто актриси. Олесі в той трагічний момент здалося, що "час розтягнувся" і усе уповільнилося, бо вона встигла за ці кілька секунд оцінити ситуацію. Акторка помітила поряд із своїм авто вантажівку, зрозуміла, що їй треба робити, і натисла на "газ". Жураківська зазначила, що часто водії у подібних ситуаціях навпаки тиснуть на гальма, тож це "був би гаплик".

До речі, цьогоріч Олеся знову потрапила в ДТП: в її авто врізався чоловік і швидко втік з місця аварії.

Обожнює майструвати

Олеся обожнює щось робити руками. Така пристрасть з'явилася у акторки в дитинстві, коли вона спостерігала за батьком.

"Нещодавно реставрувала старий-старий пуф, у якого ніжки лежали в одному місці, а каркас – в іншому. Я його повністю відновила. Обшила зеленим оксамитом, зробила каретну стяжку, відшліфувала, розписала", - ділилася зірка у 2019 році.

Олеся - майстриня Фото з Instagram

Також актриса була бойовою у дитинстві: вона дружила тільки з хлопцями і втрапляла у різні пригоди. Зірка жартує, що тато чекав на Тараса, "а народилася Олеся".

1,5 місяця у підвалі

Коли почалася велика війна, Олеся Жураківська поверталася додому з гастролей на потязі. Через паніку і відсутність плану акторка поїхала до рідних у селище Макарів, що у Київській області. Там на неї, як і інших українців, чекали непрості часи. Олеся з родиною обладнали підвал їхнього будинку, де їм довелося 1,5 місяця переживати жах війни і невідомість.

"З нами було двоє дітей, один чоловік і шестеро жінок, загалом – дев'ять чоловік, а також собаки і коти. Практично 1,5 місяця ми прожили в підвалі нашого будинку. Виходили тільки приготувати їсти і швиденько помитися, коли було тихо. Весь цей період я спала одягнена і взута, тому що я постійно була готова вийти і бігти, якщо це буде потрібно, тягти на собі когось", - пригадувала ті страшні дні Жураківська.

Олеся переживала страшні часи Фото з Instagram

Поруч з будинком актриса залишила авто із повним баком бензину. Іноді Жураківська "виповзала", щоб прослідкувати за станом акумулятора. Якось їй довелося заряджати його під обстрілами.

Найстрашнішим для акторки було складати план дій на випадок, якщо доведеться когось рятувати.

Єдине, що вберегло психіку Жураківської - прямі ефіри і поезія. А вірш Василя Симоненка "Де зараз ви, кати мого народу?" став її молитвою.

Також Олеся вчила дітей надавати першу допомогу в ігровій формі: від того як діяти під час вибухів до перев'язування ран.

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