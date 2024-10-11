Бідне дитинство, два шлюби та життя у США: де зараз та як виглядає скрипалька Ассія Ахат

Зараз Ассію Ахат не часто зустрінеш на телебаченні Фото: Instgaram

59-річна Ассія Ахат, справжнє ім’я якої Інесса Баленко, - одна з найвідоміших українських скрипальок та співачок. Ще у нульових вона захопила слухачів своєю неперевершеною музикою. А більш популярною стала, коли почала ще й співати.

ТаблоID вирішив розповісти, чому одного разу Ассія поставила на паузу творчість та де вона зараз. Найцікавіше – далі у матеріалі.

Складне дитинство і щасливий випадок

Ассія Ахат мала скромне дитинство. Мама рано віддала доньку до дитячого садочка, а у 6 років за виховання майбутньої зірки взялася бабуся. Вона ж і привела Ассію до музичної школи.

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Спочатку скрипалька не горіла палким бажанням грати на скрипці, однак згодом сама ходила на заняття, вступила музичного коледжу імені Глієра та закінчила київську Національну музичну академію.

Скрипка Ассії Ахат - найвідданіша її подруга Фото: Instagram

Ахат була справжнім талантом і стажувалася за кордоном у всесвітньовідомих скрипалів. Повернувшись до Києва, виступала як солістка філармонії. А от свою особисту творчу діяльність вона розпочала наприкінці 90-х – Ассія випустила альбом інструментальних творів у сучасному стилі.

За декілька років скрипалька відкрила себе прихильникам як співачка. Вона почала професійно займатися вокалом, уклала контракт із польським продюсерським центром та почала підкорювати міжнародного слухача, зокрема американського.

Декілька місяців тому Ахат позувала на тлі каліфорнійських пейзажів Фото: Instagram

Ахат не приховує, що тут значну роль відіграв її теперішній чоловік, про якого ми поговоримо трохи згодом. Він допоміг їй фінансово і став найвідданішим фанатом.

Пісні Ассії Ахат лунали на різноманітних майданчиках та опинялися у ТОП-10 чатах Billboard. Далі артистка розвивалася у поп-напрямку як скрипалька, і як співачка, що стало унікальним кейсом.

Дві родини і два сина

Не менш насиченим було й особисте життя Ассії Ахат. У 18 років вона народила сина-первістка Данила. Молода родина жила дуже скромно, а згодом жінці довелося самотужки виховувати сина, бо її першого чоловіка збрали в армію.

Перший шлюб скрипальки тривав недовго. Ще будучи одруженою, Ахат зустріла бізнесмена Ігоря Баленка і закохалася в нього. Чоловік прийняв Данила як свого рідного сина. А згодом у шлюбі Ассії та Ігоря з’явився спільний син Філіп. Артистка завагітніла на піку своєї популярності та відмовилася від співпраці з одним продюсером, який наразі перебуває на території Росії.

"Всі думки були про народження Філіпа", - говорила вона.

Тоді Ахат обрала родину Фото: Instagram

Зіркова матуся намагалася приділити максимум уваги і всім радила бути більш уважними до своїх дітей.

"Не думайте, що ваші діти повністю відверті з вами, навіть якщо вони слухняні. Будьте до них більш уважні і ставте запитання", – наголошувала співачка.

Загалом артистка майже не афішує особисте життя. А на сторінці в Instagram переважно лише її світлини.

Війна та робота у США

Тож, де зараз Ассія Ахат? Як ми згадували раніше, ще у 2000-х скрипалька почала працювати за кордоном. Її основним місцем стали США. Там Ахат почуває себе вільно, бо не чує щоразу питання "хто твій чоловік".

У 2021 році артистка уперше опинилася у складі журі премії "Греммі", а згодом виступала в якості одного з членів журі на одному співочому шоу. Там вона ділилася, що планує випускати нові хіти.

Пісні Ассію Ахат просили випустити і підписники Фото: Instagram

Однак повномасштабне вторгнення, яке Росія розпочала 24 лютого 2022 року, змінили плани Ахат. Вона, як і десятки інших артистів, спочатку намагался достукатися до росіян та білорусів і відкрити їм очі на те, що відбувається. Однак нічого не спрацювало.

Артистка підтримувала та підтримує українських захисників. Вона бере участь у благодійних концертах у США, де наразі мешкає.

Прогулянка Нью-Йорком разом із улюбленцем Фото: Instagram

У червні 2024 року Ахат навідувалася в Україну і зустрілася із друзями.

"Ми були з друзями та відсвяткували день народження подруги. Відпочинок із сім’єю, басейн, затишні будиночки, глемпінги і чудове озеро, риболовля, красивий ліс, неймовірно смачний ресторан домашньої кухні", - розповідала скрипалька.

Зараз на її сторінці в Instagram лише особисті фото. Як раніше відзначав ТаблоID Ассія Ахат має неперевершену форму. І позує лише із найвідданішою подругою – скрипкою.