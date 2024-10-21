Стосунки з молодшим на 18 років та повернення у шоубізнес: як зараз виглядає і чим займається Lama

Співачка Лама свого часу взяла довгу перерву від шоубізнесу Фото: Instagram

Lama – українська співачка, яка здобула популярність у нульових завдяки хітам "Світло і тінь", "Мені так треба", "Літак" та іншим. Однак на піку популярності вона взяла довготривалу паузу у шоубізнесовій кар’єрі.

ТаблоID розібрався, куди зникла Наталя Дзеньків – справжнє ім’я артистки. Як вона зараз будує свою кар’єру та особисте життя. Усі подробиці – далі.

Дитинство під наглядом бабусі

Співачка Lama з дитинства знала, що буде артисткою. Це і не дивно, бо народилася вона у творчій родині - її батьки були учасниками гуцульського ансамблю.

Реклама:

Поділилась Лама фото із батьками у своєму фотоблозі в Instagram Фото: Instagram

Допоки батьки майбутньої зірки були на гастролях, її виховувала бабуся. Вона безмежно любила онуку, але так саме безмежно тривожилася за неї, що навіть прибиральницею влаштувалася в школу, аби слідкувати за Наталею. А та у свою чергу хотіла трохи свободи на творчість.

Будні Дзеньків були розписані по хвилинах: зранку – школа, після – музична школа. До речі, готуватися до неї Наталя почала у 5 років. Сталося це випадково. Під час заняття з балету, яким вона теж займалася, маленька Lama підійшла до фортепіано та почала щось награвати. Акомпаніаторка побачила в цьому талант та запропонувала маленькій дівчинці допомогти з підготовкою до вступу. За рік Наталя вивчила програму та вступила до першого класу.

Лама мала прекрасний приклад - маму, тому іншого шляху, як творчого, вона не бачила Фото: Instagram

"Дитинства як такого не було, щоб я сильно гуляла. Я була заклопотана музикою", - ділилася артистка в розмові зі Славою Дьоміним.

Популярність та пауза у кар'єрі

Логічним кроком після школи був вступ до музичного училища. Зі своєю одногрупницею Наталя створила гурт "Магія", де була відповідальною за написання музики. Згодом дівчата познайомилися із Віталієм Телезіним. Він допоміг їм просунути пісню на радіо, а потім став продюсером проєкту Lama та чоловіком Наталі.

Лама разом з Віталієм Фото з мережі

"Тримай", "Знаєш, як болить", "Літак", "Мені так треба" – ці та інші хіти зробили Наталю Дзеньків мегапопулярною у нульових. Лише альбому "Світло і тінь" було продано 20 тисяч екземплярів дисків. Концерти, виступи та гастролі. Однак в певний момент Lama зникає з екранів.

"Були періоди життя, коли я розуміла, що мені трохи треба відійти від шоубізнесу. Я розуміла, що завжди трошки була поза ним. Це була якась моя окрема планета, де мені хотілося більше комфорту. Були такі моменти, з якими я не можу зжитися. Є речі, які я не завжди хотіла робити, те що відбувалося в стандартному шоубізнесі. Це мене заводило у негативні емоції. Я хотіла, щоб у мене відбувалося все гармонійно.

Я розуміла, що писатиму пісню коли вона йде, не буде ніякої штучності. Загалом в мене і не було штучності", - розповідала співачка Ростиславу Калацинському.

Лама пісні пише з особливим вайбом Фото: Instagram

Та проблема була набагато складніша – неврози та панічні атаки. Lama зізнавалася, що часто не спала перед концертами, а виступаючи думала про себе: чи доживе до кінця пісні. Зйомки кліпів зривалися через співачку, і вона розуміла, що довго в такому стані жити неможливо.

Лікарі ставили Наталі стандартний діагноз – вегетосудинна дистонія. Однак проблему довелося вирішувати не повністю медикаментозно, а ще й на психологічному рівні. Дзеньків почала пропрацьовувати все з дитинства.

"Мабуть воно заклалося ще зі школи, коли я мала прийти, показати гарну оцінку, якщо не покажу, то дістану – бабуся була сувора, але вона і любила. Коли переїхала до Києва, зіткнулася з новими проблемами, і мене накрило", - зізнавалася вона.

Саме тому Лама співачка вирішила взяти тайм-аут Фото: Instagram

Плюс зовнішні фактори: невдалі стосунки та смерть батька у 2012 році вибили Наталю зі стабільної робочої колії. Тому вона прийняла рішення на певний час піти. Натомість артистка давала уроки вокалу, аби мати якісь кошти, і зізнавалася, що у той період була набагато щасливіша, ніж коли багато заробляла.

Особисте життя Лами

Ми згадали особисте життя Лами і воно було теж доволі насиченим. Співачка зізналася, що уперше вийшла заміж у 18 років. Що цікаво – майже одразу після знайомства зі своїм обранцем. Він підкорив серце юної дівчини своєю схожістю зі співаком Томасом Андерсом, однак ця історія тривала усього рік.

Лама "Знаєш, як болить" - у своєму репертуарі співачка має таку композицію і їй справді боліло після розлучення Фото: Instagram

Більш тривалий шлюб – майже 15 років – у Наталі був зі згаданим раніше Віталієм Телезіним. Він є і продюсером проєкту Lama, і це зіграло не дуже гарну ноту. Бо, як зізнавалася співачка, в певні моменти їй був потрібний саме чоловік, а не продюсер. Дітей у експодружжя не було.

"В мене пісні – діти. У нас з Віталіком Lama – це наші діти. Я реалізована в цьому і мені не потрібно кудись себе (спрямовувати далі – ред.) Бути мамою – це велика відповідальність і теж мистецтво. Ти маєш тільки туди пірнути, і це має бути лише на найвищому рівні. Ніколи не хотіла дітей. В дитинстві, були ляльки-колясочки, але коли переїхала в Київ – 20-24 роки, думаю, нащо мені це? А ще збоку кажуть, що це треба (народжувати – ред.). Кому треба? Мені?", - пояснювала свою позицію Lama щодо материнства.

Музика - головне у житті Лами Фото: Instagram

Після розлучення Наталя та Віталій не побили горщики. Вони і зараз продовжують спільну роботу, про що трохи згодом.

Повертаючись до особистого життя, то співачка пережила і токсичні стосунки, в яких була протягом 5 років. У той період вона не розуміла, куди рухається та як це все зупинити.

"Токсичні (стосунки – ред.) з його боку. Коли присутній егоцентризм, коли людина розказує, що хоче сім’ю, але насправді "дупля не ріже", що це. Але винні двоє, бо я не могла поставити хрест. Після того я зрозуміла кого я хочу", - ділилася зірка.

Зараз в її особистому житті повна гармонія. 48-річна Lama у стосунках з молодшим на 18 років Романом. Вони познайомились у 2016 році в Херсонській області. Наталя пила запашну каву і на цей аромат, за її словами, прийшов він. Цікаво, що чоловік одразу не впізнав відому співачку. А її натомість зачепили розмови, які торкнулися їхніх спільних тем.

Лама з коханим чоловіком Фото: Instagram

Дзеньків зізнається, що не звертає уваги на різницю у віці. Ба більше – вона вже мала стосунки з хлопцем, якому було 24 роки. Не склалося з ним, бо вони просто одне одному не підходили, пояснювала Наталя. Натомість вже за три місяці в її житті з’явився Роман.

"Звісно, потрібно доглядати за собою, бути у формі, тому що в будь-який момент може з'явитися хлопець, і ти будеш просто психологічно не готова. Треба віддатися цим стосункам. Нехай вони будуть п'ять років, але вони будуть класні", - говорила вона.

Творчість співачки зараз

Зараз Lama будує гармонію і в творчості, повертаючись на сцену. Наталя випускає нові пісні. Під час повномасштабного вторгнення вона залишалася в Києві, тут у неї з’явилося багато друзів-військових і перші втрати серед них, які вона дуже важко переживала.

Пісні Лами про те, що вона відчуває та переживає зараз Фото: Instagram

У 2022 році Lama записала пісню "Сильні люди", яку присвятила українським захисникам та народу. Вона бере участь у благодійних концертах та підтримує ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Lama відверто розповіла ексклюзивно для ТаблоID про свої б’юті-звички. Та яким "еліксиром молодості" користується, аби мати такий неперевершений вигляд.