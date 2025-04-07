Футболка з плямами і брак сил на дітей: блогерка Мандзюк розказала про пік депресії і що допомогло їй зібрати себе

Українська блогерка, підприємиця та фітнес-тренерка Олена Мандзюк розповіла про початок затяжної депресії.

В інтерв'ю Раміні Есхакзай 35-річна блогерка також пригадала, як відчувала себе на піку психічного розладу.

"Я звернулась по допомогу до психотерапевта. Якщо раніше я просто мала розмову з психологом, яких виявилось недостатньо, я звернулась до лікаря. Мені діагностували депресію, яка вже перетікає у важку форму. Лікування – антидепресанти, постійна терапія", – розповіла Мандзюк.

Скрін з відео

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Олена зазначила, що приймає антидепресанти вже 3 місяці.

"Мені здавалося, що я вип'ю пігулку, світ навколо зміниться. Але виявилося, все не так. Спершу була зменшена доза, яку ми з лікарем підіймали постійно. Відстежували процес, самопочуття. Зараз я на своєму максимальному дозуванні", - розказала про лікування блогерка.

Мандзюк пригадала, що відчувала на початку депресії і що стало для неї опорою:

"По-перше, тобі нічого не хочеться. Не хочеться вставати з ліжка, одягатися у чистий одяг, тобі навіть лінь піти почистити зуби, прийняти душ. На тобі штани і футболка з плямами і тобі окей. Думаєш: "продуктів немає, дітям треба піти щось купити", накинеш на себе щось зверху і підеш купиш".

"Єдине, що мене тримало, робочий режим. Тому що я дуже відповідальна і не можу відвести свою команду. Друге, чому я ще досі не в лікарні, тому що тренувалася майже кожного дня", - поділилася вона.

"Думок про якийсь суїцид в мене не було, але були такі думки: "краще б мене не було, я нічого не хочу, якби мене не стало, що б змінилося?"", - розповіла блогерка

"У мене були проблеми з апетитом, я примушувала себе їсти. Могла втрачати вагу, через силу починала харчуватись. Плани на майбутнє, - у мене все погано. Я не бачила нічого хорошого. Думки навіть інакше не складались", - пояснила Олена.

"Я з дітьми посміхаюсь, радію. Але мені було важко, навіть гратися з ними не могла. Коли вони приходять і кажуть, давай пограємось з тобою, а я не можу. Доводилося примушувати себе це робити. Але саме до лікаря я звернулася завдяки Терену Саші", - пригадала Олена.

Нагадаємо, раніше Олена висловила подяку Терену і розказала, як саме він допоміг їй "не потонути".